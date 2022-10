Valladolid defiende la independencia creativa de la Seminci ante la petición de Vox de cine “sin ideología”

“La programación de la Seminci la hace la dirección del festival, no los políticos”. Así se de contundente se ha pronunciado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ante las críticas recibidas del vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox, Juan García-Gallardo, que en un acto del festival, que este año alcanza su edición número 67, aseguró que en los últimos años se ha desviado de su “finalidad” para “apostar por unos proyectos puramente ideológicos” dirigidos a aprobar “la ingeniería social de género y verde”.

El alcalde socialista de la ciudad se ha mostrado muy crítico con las continuas polémicas emanadas de las declaraciones del vicepresidente autonómico, rechazando que en la programación haya cualquier tipo de intervención y señalando que eso sí se producía “en los tiempos del Franquismo que él añora”. La Seminci nació en 1956 como Semana de Cine Religioso de Valladolid, ahora enfocada desde hace años al cine independiente y de autor, y está organizada por una fundación dependiente del Ayuntamiento.

García-Gallardo, que acudió como representante del Gobierno de Castilla y León como uno de los contribuyentes al presupuesto del festival, pidió a los futuros gobiernos municipales de Valladolid que apuesten por el “cine sin ideología”. Óscar Puente ha criticado que el representante de Vox “haya aterrizado en la Seminci sin haberla pisado en su vida a dar lecciones de cómo debe ser la programación”.

El alcalde vallisoletano ha remarcado que “nunca jamás he dado una consigna al director del festival sobre qué películas debe programar, sobre qué premios debe dar... y esto era exactamente igual cuando Javier León de la Riva (PP) era el alcalde, me consta porque era miembro del patronato y me consta que jamás se inmiscuyó en la programación”. Puente pregunta a Vox que si ellos gobernaran “si que se inmiscuirían en la programación de la Seminci”, indicando que la intervención política “es de otros tiempos, cuando en este país había censura”.

Puente ha finalizado asegurando que durante los mandatos de los alcaldes democráticos “los directores de la Seminci han trabajado con absoluta libertad de criterio”.

Hoy le he dejado claro al vicepresidente de la @jcyl que la programación de @SEMINCI la hace la dirección del festival, no los políticos. Eso era en los tiempos del Franquismo que él añora. pic.twitter.com/v0ZbduJXkT — Oscar Puente (@oscar_puente_) 26 de octubre de 2022

La Seminci concluye este próximo sábado 29 de octubre con la entrega de sus premios y su principal galardón, la Espiga de Oro.