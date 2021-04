Vox pide elecciones anticipadas en Castilla y León porque Ciudadanos "no es de fiar"

El vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha exigido la convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León ante el peligro de que el PSOE pueda hacerse con la Junta, ya que Ciudadanos "no es un partido fiable" y el riesgo de nuevas mociones de censura y de "traición" de la formación naranja es, a su juicio, "real".

Buxadé ha viajado este martes a Valladolid para reunirse con la única procuradora del partido en las Cortes de Castilla y León, Fátima Pinacho, junto con otros miembros de Vox en la Comunidad, con los que ha compartido su opinión de que tanto el Ejecutivo regional como el Parlamento autonómico están ya "finiquitados" y procede "convocar elecciones".

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable de Acción Política de Vox ha asegurado que el actual Gobierno de coalición de PP y Cs en Castilla y León va a estar "en permanente crisis" durante lo que resta de legislatura, por lo que ha reiterado la urgencia de acudir a las urnas y que las Cortes representen "la realidad política" de Castilla y León, cosa que, en su opinión, no ocurre en este momento.

Jorge Buxadé espera que esa voluntad popular permita en una nueva cita electoral que Vox obtenga representación parlamentaria en las nueve provincias de la Comunidad, tras lo que ha advertido que su formación exigirá y repetirá esta petición de convocatoria electoral hasta que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, atienda su demanda.

El vicepresidente de Vox ha advertido de que "nada dice" que lo ocurrido con la procuradora María Montero, quien abandonó la disciplina de Ciudadanos pero decidió conservar su acta como procuradora no adscrita, "no pueda suceder con dos, tres, cuatro o cinco procuradores más", de modo que no pueden permitirse "el lujo" de que el Gobierno de Castilla y León "pase a manos de PSOE" sin haber exigido "todos los días" la convocatoria electoral, petición que ha extendido a otras regiones como Murcia o Andalucía.

En cualquier caso, Buxadé ha reconocido que Vox seguirá apoyando aquellas iniciativas del Gobierno regional que encajen con sus planteamientos, pero rechazarán iniciativas legislativas "ideológicas", así como seguir "alimentando chiringuitos".

Al mismo tiempo, Jorge Buxadé ha exigido la "apertura inmediata" de todos los negocios afectados por las limitaciones impuestas por las normas sanitarias ante la pandemia de COVID-19, así como el fin de los toques de queda, los confinamietos "arbitrarios" y las restricciones a la hostelería, el turismo u otros sectores.

En este sentido, ha reconocido su preocupación una vez que el 9 de mayo decaiga el Estado de Alarma y ha advertido del "riesgo" de que la Junta de Castilla y León pretenda ir "más allá" en la "ilegalidad" de lo que ha ido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y decida mantener toques de queda y confinamientos con mecanismos normativos "al margen de la propia Constitución" y "ya no sólo con un Estado de Alarma ilegal".