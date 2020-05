Catalunya prohíbe volver al colegio en la desescalada a los niños sin las vacunas al día

Los niños y niñas que no estén al día de sus vacunas no podrán volver al colegio en Catalunya durante el mes de junio, cuando se prevé que en las zonas en fase 2 se empiecen a abrir los centros educativos. La instrucción del Departamento de Educación remitida a los directores establece como requisito tener el calendario de vacunal al día, una exigencia motivada por la epidemia de coronavirus y que tiene pocos precedentes en España. Solamente en Extremadura y Castilla y León es obligatorio para matricularse en las escuelas infantiles públicas.

Hasta ahora, en Catalunya era preceptivo presentar el carné de vacunaciones con las dosis recibidas y las fechas correspondientes durante el proceso de matriculación en la etapa de Educación Infantil, de 3 a 6 años. Pero no era obligatorio tener las vacunas al día, sino que era un requisito de carácter informativo. Así se hace en otras comunidades como Navarra, País Valencià o Canarias.

Con la epidemia, el criterio de la Generalitat catalana ha cambiado. "Mientras estemos en esta situación excepcional de pandemia es muy importante evitar cualquier otra infección que pueda causar síntomas parecidos a los de la COVID-19, porque si aparecen síntomas obligaría a hacer diagnóstico diferencial y, mientras tanto, aislar a todos los contactos", argumentan fuentes de la subdirección general de Promoción de la Salud de la Agencia de Salud Pública de Catalunya.

Si el niño o niña no está al día de las vacunas "solo tiene que contactar con el profesional sanitario de referencia para actualizarlo", añaden. De momento la exigencia se circunscribe a la vuelta al colegio de junio, cuando los centros, al menos en Catalunya, podrán abrir a partir de la fase 2 con ratios reducidas a la mitad, priorizando a los alumnos de final de etapa y con posibilidad de hacer tutorías personalizadas o en pequeños grupos con todos los demás.

Una de las particularidades de este requisito, además, es que no se aplicará solo a los niños y niñas de educación infantil, sino a todos los alumnos y también al personal docente y no docente. Al menos así queda plasmado en el documento, que también establece como condición de acceso la ausencia de sintomatología compatible con la COVID-19 o no haber estado en contacto estrecho con una persona con síntomas.

Si por ahora la exigencia de tener el carné de vacunaciones al día no se ha generalizado en España es porque la cobertura de vacunas es muy elevada. Algunos pediatras plantean incluso que su obligatoriedad podría ser contraproducente. La cobertura de vacunaciones supera el 95% en la población menor de un año excepto para la tercera dosis del neumococo, según los datos del Ministerio de Sanidad, aunque a medida que la edad avanza la prevalencia se reduce.

El calendario de vacunación catalán está vigente desde 2020 e incluye 13 vacunas para proteger de 15 enfermedades, entre ellas el sarampión, la rubeola y la parodititits –mediante la triple vírica–, la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el meningococo C, el pneumococo, la hepatitis A y B, la varicela o el papiloma.