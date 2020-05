El plan de Catalunya para reabrir colegios en fase 2: asistencia voluntaria, tutorías y ratios a la mitad

El Departamento de Educación quiere abrir los colegios e institutos a partir de la fase 2, en la que está previsto que entren los municipios de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran a partir de la semana que viene. La idea es que retomen la actividad a partir del 1 de junio. Según los planes de la administración catalana, los centros educativos deberían recuperar la actividad con ratios reducidas a la mitad, prioridad para los alumnos que finalizan etapa y algunas tutorías.

En una carta remitida a los directores de centros, el Departamento de Educación les comunicó que este miércoles el conseller Josep Bargalló hará público el plan de desescalada en los colegios. "Deberán abrir todos los centros de todos los niveles educativos, tanto de la educación obligatoria como de la postobligatoria", apunta la misiva. Añade que no se podrá hacer "actividad lectiva ordinaria ni será para todos", y que tendrán cierta autonomía para adaptar las instrucciones.

El plan de Educación, que todavía debe aprobarse en el Plan Territorial de Protección Civil de Catalunya (Procicat), contempla una apertura de los colegios con ratios reducidas aproximadamente a la mitad. Grupos de 15 en Secundaria, 13 en Primaria y 5 como máximo en Infantil. En esta última etapa, que muchos gobiernos autonómicos se niegan a reactivar antes del verano, se priorizaría a los hijos de progenitores que no pueden teletrabajar y se excluiría a los menos de un año.

Con estas condiciones, Educación plantea que los alumnos vuelvan a las aulas con carácter voluntario y especialmente aquellos que acaban una etapa, esto es Sexto de Primaria, Cuarto de la ESO y Segundo de Bachillerato. La idea es que puedan hacer un acompañamiento personalizado en el cierre de la etapa y la preparación específica de exámenes com el de Selectividad, que se realiza en julio.

Este planteamiento no excluirá sin embargo que los alumnos de las demás etapas puedan volver al colegio antes del fin de curso. Educación también prevé que los centros, en el Plan de Reapertura que deberán elaborar, puedan incluir tutorías personalizadas y programadas previamente con alumnos y sus familias o incluso en pequeños grupos, nunca por encima de las ratios fijadas.

La decisión de reabrir los colegios ha sublevado algunos sindicatos de profesores, como CCOO, que denuncia que no se les ha tenido en cuenta a la hora de pactar las condiciones y establecer los criterios de seguridad de forma consensuada. "Consideremos irresponsable que Educación no informe convenientemente a las direcciones y con antelación debida y no les facilite los recursos suficientes sean de protección colectiva o individual", recogía el sindicato en un comunicado.

En este aspecto, el plan del Departamento, como el de otros ámbitos que afectan a equipamientos públicos, establece que los profesionales y alumnos con síntomas o que hayan estado en contacto con algún enfermo no podrán acudir al colegio. Los niños y niñas deberán tener el carné de vacunaciones al día y sus familiares tendrán que firmar una declaración responsable sobre su estado de salud.