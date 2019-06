Colau consulta a las bases si prefieren gobernar con el PSC o entrar en un ejecutivo encabezado por ERC

Barcelona en Comú someterá a consulta de su militancia si quieren un acuerdo de gobierno con el PSC en el que Ada Colau sea alcaldesa de Barcelona o si prefieren un pacto con ERC en el que sea Ernest Maragall el alcalde. Estas son las dos opciones que el partido lleva a una votación interna que estará abierta hasta el viernes, un día antes del plenario de constitución del Ayuntamiento.

La pregunta es la siguiente: "Ante este escenario [en referencia a los 'vetos' entre ERC y PSC] hay dos posibilidades de gobierno. ¿Con cuál de estas opciones estaría de acuerdo? A) Acuerdo de gobierno entre BComú y PSC, con Ada Colau de alcaldesa o B) Acuerdo de gobierno con ERC y BComú, con Ernest Maragall de alcalde".

Los 'comuns' someterán la pregunta a votación de su registro de inscritos. Si la semana pasada fue el plenario –formado por unas 2.000 personas– el que decidió casi por unanimidad avalar que Colau se postulase para alcaldía, esta vez la consulta, a través de su web, se traslada a una base más amplia, los aproximadamente 10.000 inscritos que ya votaron en 2017 sobre la ruptura del pacto de gobierno con el PSC después de su apoyo al 155. La votación se cierra el viernes a las 17 horas.

A diferencia de otras consultas internas, en esta ocasión Colau y su equipo defenderán una de las opciones: el acuerdo con los socialistas que requiere de los votos de Manuel Valls, aunque este último no aparece mencionado ni en la pregunta ni en el comunicado que la presenta. Sobre el apoyo del exprimer ministro francés, la alcaldesa en funciones ha hablado más claro que nunca. "No nos gusta y lo digo abiertamente", ha arrancado la líder de los 'comuns', pero ha argumentado: "No hemos de renunciar a gobernar por tres votos regalados, sin condiciones y que no hemos ido a buscar".

El pacto se firmaría tras la investidura

Una particularidad de la consulta es que los acuerdos de gobierno a los que se refiere se firmarían "después" de la investidura y su concreción se sometería "nuevamente" a votación de las bases de la organización. Está por ver ahora si el PSC lo considera un compromiso suficiente para votar a Colau en la investidura de este sábado, teniendo en cuenta que lo que le piden los socialistas a los 'comuns' es que les garanticen que entrarán inmediatamente en el ejecutivo municipal.

La Coordinadora del partido constató finalmente este jueves que no podrán formar su deseado tripartito de izquierdas con ERC y PSC, después de estas dos formaciones lo descarten y de que los socialistas se nieguen incluso a celebrar una reunión a tres. Si finalmente Colau se postula para repetir al frente del ejecutivo municipal con un pacto con el PSC, además de sus votos en la investidura deberá contar al menos con la mitad de los del grupo de Ciudadanos, concretamente los tres que controla Manuel Valls.

La importancia de la alcaldía

Después de dos semanas en las que todas las formaciones apelaban al programa y a las políticas de ciudad, Colau ha admitido que ha sido clave para su decisión reconocer la importancia de ostentar la alcaldía, aunque ha asegurado que no es porque les "preocupa la silla". La alcaldesa en funciones ha argumentado que la alcaldía es "relevante" para "representar la ciudad", "marcar prioridades de gobierno" y, en general, liderar las políticas ya iniciadas.

Sobre la dificultad de gobernar en minoría –si entra el PSC al gobierno tendrían 18 concejales de los 21 necesarios–, y con una ERC rebotada, Colau ha remarcado que no contemplan "en absoluto" depender de los votos de Manuel Valls para continuar su obra de gobierno. "Priorizaremos las fuerzas de izquierdas sin excluir a nadie en acuerdos puntuales", ha expresado la alcaldable de los 'comuns', que ha defendido que esto es lo que han hecho durante los cuatro años de mandato.