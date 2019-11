Vuelven los contenedores al Eixample de Barcelona: el Ayuntamiento los repone un mes después de los altercados

Vuelven los contenedores al centro de Barcelona. Después de un mes obligados a dejar la basura en la calzada, en el vacío que dejaron los contenedores usados como barricadas durante los disturbios por la sentencia del procés, los vecinos de Ciutat Vella y sobre todo el Eixample podrán volver a sacar las bolsas de residuos como siempre.

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado la recolocación no solo de los 1.044 contenedores calcinados por los manifestantes durante la semana de protestas, sino también los que retiraron por su cuenta los servicios municipales para evitar que fuesen vandalizados. Los trabajos de reposición empezaron este martes.

Si el consistorio no los había devuelto a su lugar no es porque no estuvieran listos. La empresa concesionaria, Ros Roca, los fue produciendo a medida que se registraban los desperfectos y el Ayuntamiento los dejó guardados por recomendación de los cuerpos de seguridad. La gran mayoría de ellos se encontraban hasta esta semana en un almacén municipal de la calle Motors de la Zona Franca.

Al darse por concluido el principal ciclo de movilizaciones en Catalunya, con los cortes de carretera de estos días por parte de Tsunami Democràtic, ya no hay motivo para tener las calles sin contenedores. A excepción de algunos puntos más conflictivos que podrían seguir unos días más sin estos depósitos.

El coste de los desperfectos ocasionados por los mayores altercados registrados en Barcelona en los últimos años fue de 3,1 millones de euros. Además de los contenedores, se vandalizaron papeleras, semáforos, árboles, jardineras y 6.400 metros cuadrados de pavimento.