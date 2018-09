Xavier Domènech deja la política: "Es la hora de dar paso a nuevas personas con ideas frescas"

Xavier Domènech, el secretario general de Podemos en Catalunya y coordinador general de En Comú Podem, ha renunciado a "todos sus cargos" en la política activa: "Creo que es la hora de dar paso a nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para llevar a cabo los retos que el país nos pide para los próximos meses", ha comentado en una publicación de Facebook.

"Desde el principio, cuando me presenté por primera vez con En Comú Podem, tuve muy claro que mi tiempo en la política institucional sería limitado", ha comentado el político catalán, quien ha tomado la decisión de apartarse de la primera línea de la política tras "una profunda reflexión".

Domènech también ha hecho autocrítica por los resultados electorales obtenidos en "unos momentos extremadamente difíciles": "No fueron los que queríamos y esperamos y asumo también la responsabilidad que me atañe, aunque creo que el trabajo muy bueno que se está haciendo en estos momentos en el Parlament dará nuevos frutos en un futuro no muy lejano".

En els darrers anys us he pogut acompanyar assumint una responsabilitat pública que m’ha fet deurem a tots i totes aquelles que creuen en un projecte col·lectiu absolutament apassionant, però és hora de deixar pas. https://t.co/CCppAtjTa9 pic.twitter.com/5dz3Hr9ZQ7 — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 4 de septiembre de 2018

Consejo ciudadano extraordinario de Podem

El Consejo de coordinación de Podem ha convocado un consejo ciudadano extraordinario este sábado para "analizar la situación y tomar las medidas adecuadas" tras la decisión del secretario general de Podem, Xavier Domènech, de renunciar al cargo, así como a abandonar su escaño en el Parlament.

En un comunicado tras conocerse públicamente la decisión de Domènech, desde el partido le agradecen su trabajo y generosidad para hacer de su espacio político "una fuerza del cambio de referencia en Cataluña y España".

Destacan que Domènech ha logrado superar las divisiones internas que habían caracterizado los últimos meses la organización, logrando poner en marcha una dirección "que trabaja y continuará trabajando para hacer de Podem una organización más fuerte y presente en todo el territorio".

Reacciones a su marcha

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reaccionado a la noticia de la marcha de Xavier Domènech a través de un post en su perfil oficial de Facebook, destacando que el exsecretario general de Podemos en Catalunya es "un hombre inteligente, dialogante, culto y, lo más importante, una buena persona".

También ha insistido en que Domènech supone un gran ejemplo de lo "que significa para la gente común pasar a hacer política institucional". En ese sentido, ha recordado que a su formación "se le exige más que a ningún otro partido". "Quizás nos equivocamos cuando le pedimos al Xavi que, tras ganar dos elecciones al Congreso, encabezara unas elecciones catalanas, asumiera la coordinación del nuevo espacio de los comunes y además fuera secretario general de Podemos en Cataluña para ayudar a la confluencia", ha emplazado.

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también ha lamentado la noticia de la marcha de Domènech, a quien ha calificado de ser "una persona excepcional" que ha defendido "la hermosa causa de la fraternidad entre pueblos".

Con la dimisión de @XavierDomenechs se marcha una persona excepcional que ha defendido entre otras muchas cosas la hermosa causa de la fraternidad entre pueblos. Mucho ánimo y fuerza en lo que venga, te deseo lo mejor. Salud y República! :fist::small_red_triangle_down: — Alberto Garzón:small_red_triangle_down: (@agarzon) 4 de septiembre de 2018

Pablo Echenique, el secretario de Organización de Podemos, ha resaltado que pocas ocasiones se ha cruzado a lo largo de su carrera política con personas con "la altura humana y la altura política" de Xavier Domènech. "Gracias compañero por tu trabajo inmenso y gracias por ayudar a construir un Podemos fuerte y fraternal", ha emplazado.



Pocas personas me he cruzado en este viaje con la altura humana y la altura política de @XavierDomenechs. Gracias compañero por tu trabajo inmenso y gracias por ayudar a construir un @podem_cat fuerte y fraternal. Seguimos por el camino de ilusión que supiste generosamente abrir. — Pablo Echenique (@pnique) 4 de septiembre de 2018

El diputado de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, también ha comentado la decisión de Domènech de la vida política: "Se va el tipo que me ganó dos elecciones". "No siempre nos entendimos pero siempre nos respetamos", ha añadido en su cuenta personal de Twitter, lo que ha acompañado con un vídeo de una entrevista que le hizo al político de la formación morada en su programa de radio.