Ada Colau, sobre la marcha de Domènech: "Quizás nos pasamos al poner el listón demasiado alto a nuestra propia gente"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reaccionado a la noticia de la marcha de Xavier Domènech a través de un post en su perfil oficial de Facebook. "Hoy Xavi ha hecho público que deja todos sus cargos y yo sólo tengo palabras de agradecimiento por el enorme esfuerzo que ha hecho todo este tiempo, dando la cara por un proyecto de cambio social y político, en uno de los períodos más complicados de la historia reciente de Catalunya", ha establecido la política. Colau ha destacado que el exsecretario general de Podemos en Catalunya es "un hombre inteligente, dialogante, culto y, lo más importante, una buena persona".

También ha insistido en que Domènech supone un gran ejemplo de lo "que significa para la gente común pasar a hacer política institucional". En ese sentido, ha recordado que a su formación "se le exige más que a ningún otro partido". "Quizás nos equivocamos cuando le pedimos al Xavi que, tras ganar dos elecciones al Congreso, encabezara unas elecciones catalanas, asumiera la coordinación del nuevo espacio de los comunes y además fuera secretario general de Podemos en Cataluña para ayudar a la confluencia", ha emplazado.

Xavier Domènech, el secretario general de Podemos en Catalunya y coordinador general de En Comú Podem, ha renunciado a "todos sus cargos" en la política activa: "Creo que es la hora de dar paso a nuevas personas con ideas frescas y la energía necesaria para llevar a cabo los retos que el país nos pide para los próximos meses", ha comentado en una publicación de Facebook.

A pesar de que Colau ha reconocido que desde su formación hay que hacer "crítica hacia dentro", también ha denunciado lo incompatible que es el sistema político actual con la conciliación. "Cuando decimos que queremos feminizar la política hablamos también de esto: queremos, literalmente, que la política esté al servicio de la vida, no la vida al servicio de la política", ha explicado, al tiempo que ha reconocido que en muchas ocasiones, ella misma se ha planteado dejar su puesto como alcaldesa debido a la presión a la que se ve sometida.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que Catalunya pierde a un gran político", pero que sus futuros alumnos "recuperan a un gran profesor". "Hay pocas personas a las que quiera y admire tanto como a Xavier Domènech. Hubiera querido que siguieras al frente, pero has demostrado que en política todos estamos de paso", ha compartido en Twitter, acompañando sus palabras a una imagen de los dos políticos abrazados.

Íñigo Errejón también ha lamentado la salida de Domènech de Podem, pero ha recordado que sólo "deja la primera línea política, que no el compromiso". "Yo hoy me acuerdo de las lecturas, charlas y risas en este camino. Y de las que vendrán", ha añadido.

