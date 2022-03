Apoyo minoritario a la huelga contra la sentencia que tumba la inmersión

Nueva jornada de huelga en las aulas catalanas, esta vez en defensa de la inmersión lingüística y contra la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. El paro, convocado por tres sindicatos –entre ellos el mayoritario de la enseñanza pública, USTEC–, también contaba con el apoyo de colectivos estudiantiles como SEPC y AEP. Sin embargo, el seguimiento ha sido minoritario y sólo lo han secundado el 6,5% de los docentes en la escuela pública y el 4,21% en la concertada.

El Govern responde a la sentencia contra la inmersión con un nuevo decreto lingüístico

La jornada de paros estaba destinada a presionar al Govern para que no aplique la sentencia que acaba con el modelo de inmersión, justo cuando el próximo día 25 vence el plazo para que la Generalitat de aplicación al mandato judicial. El consejero de Educación, Josep González-Cambray, compareció precisamente este martes para anunciar que por ahora no ordenará la aplicación del 25%, sino que elaborará un nuevo decreto lingüístico, todavía por concretar y que estará listo en los próximos meses. Esta será la respuesta que ofrecerá su Departamento al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El Govern, de hecho, quiso mostrar su apoyo a esta huelga con un acto conjunto en el Parlament con todos aquellos partidos que defienden el modelo de inmersión. Pero Junts, CUP y ‘comuns’ se han acabado desmarcando, estos dos últimos al entender que lo que buscaba Educación con la foto era “lavarse la cara” frente a una movilización que también dirige sus reivindicaciones hacia el Govern.

Además del paro, una marcha a favor de la inmersión ha recorrido el centro de la ciudad entre plaza Urquinaona y el Parlament de Catalunya, pasando por Via Laietana. Tras la pancarta La pública es en catalá, miles de profesores se han sumado a la manifestación.

La huelga por la inmersión llegaba este miércoles en medio de un clima de movilizaciones y de creciente descontento del profesorado hacia el consejero de Educación, a quien acusan de haber impuesto medidas sin diálogo con la comunidad educativa como el avance del inicio de curso o el nuevo currículum escolar (aunque este depende de la LOMLOE). La semana pasada, durante tres jornadas de huelga, decenas de miles de docentes salieron a la calle en Barcelona para rechazar las políticas de la Generalitat y reclamar más recursos para el sistema.

En su pulso con la Generalitat, los sindicatos mantuvieron una reunión de mediación este jueves que acabó sin acuerdo y con la intención de mantener las dos siguientes jornadas de huelga, los días 29 y 30 de marzo. Una de las concesiones que ofreció Cambray fue dar un año más de margen a los centros que quieran para aplicar el nuevo currículum, algo que no está previsto en la ley estatal que los regula (la LOMLOE), pero de todos modos no fue suficiente para satisfacer las demandas de los sindicatos. En materia del calendario escolar, el Consejo Escolar de Catalunya propuso una moratoria de un año para tener tiempo de debatirlo, pero por ahora Educación no lo contempla y insiste en que el próximo curso 2022-2023 ya comenzará una semana antes.

A diferencia de las huelgas de la semana pasada y de las que viene, en esta ocasión no estaban convocadas por todos los sindicatos en pleno. La huelga por la inmersión tiene el respaldo de USTEC, Intersindical y COS. Por parte de los estudiantes, de SEPC y AEP.