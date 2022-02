Aragonès confirma que no acudirá a la Conferencia de Presidentes de La Palma

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá el viernes que viene a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará en la isla canaria de La Palma. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha confirmado esta ausencia después de que se hubiera especulado largamente sobre la posible reincorporación de Catalunya a estas reuniones ordinarias, a las que el jefe del Ejecutivo no acude desde los tiempos de Carles Puigdemont.

"No tiene sentido participar de una reunión que no es de trabajo sino que sólo es por una foto", ha considerado la portavoz. "El orden del día es insuficiente y no se va a realizar ningún trabajo tangible para la ciudadanía. Este Govern está presente en todos los lugares donde se tratan de asuntos importantes para los catalanes", ha insistido Plaja. La portavoz ha explicado además que Aragonès se ha puesto en contacto con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, para explicarle los motivos por los que no acudirá e interesarse sobre la situación en La Palma tras la erupción volcánica.

Aragonès, como ya hiciera Quim Torra durante su mandato, sí ha acudido a las reuniones de presidentes telemáticas que de forma extraordinaria el presidente Pedro Sánchez ha ido convocado en diferentes ocasiones para la gestión de la pandemia. La última fue el 23 de diciembre, fecha en la que precisamente debía haberse celebrado la reunión de La Palma, pero que acabó retrasándose por el empeoramiento de la situación sanitaria.

A finales del pasado año, el Govern se abrió por primera vez a volver a las conferencias de presidentes y la consellera de la Presidència, Laura Vilagrá, y su equipo llegaron a participar en las reuniones preparatoria. El requisito de Catalunya era que en el orden del día del encuentro pudiera tratarse sobre la posibilidad de volver a poner al alcance de las autonomías un fondo económico especial para los efectos de la COVID. Este requisito no se ha cumplido, pese que voces socialistas habían reclamado a Aragonès que sí acudiese con el argumento de que en La Palma se discutiría de asuntos como el reparto de los fondos europeos.

Aragonès y Puigneró, con el rey en el Mobile

Al acto que sí asistirán tanto Aragonès como el vicepresident Jordi Puigneró es la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC), que presidirá el rey Felipe VI el próximo domingo en Barcelona. Esta coincidencia no supone este año ninguna novedad, después de que el jefe del Govern ya coincidiera con el monarca en la edición de 2021, en esa misma cena. "Nadie condicionará la presencia del Govern", ha subrayado Plaja, que ha indicado que el presidente participa en los actos que considera "importantes para la ciudadanía de Catalunya" y sin importar quién asista.