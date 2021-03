Aragonès urge a Junts y a la CUP a cerrar un acuerdo de gobierno "sin más demora"

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgido a Junts y la CUP a alcanzar un acuerdo de gobierno "sin más demora" y que no se sustente "en un simple intercambio de responsabilidades". Con las negociaciones estancadas, ERC intenta desbloquear una situación al tiempo que el presidenciable del PSC, Salvador Illa, ha insistido en su intención de presentarse a la investidura y ha reclamado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que convoque ya la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

ERC, Junts y la CUP están manteniendo unas complicadas negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo para investir a Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat antes de que venza el límite para celebrar el debate de investidura, el 26 de marzo. Por su lado, Borràs iniciará la ronda de consultas la semana que viene y confía en que Junts y ERC cierren un acuerdo para presentar a Aragonès como primer y único candidato a la presidencia de la Generalitat, pues no prevé proponer a Illa pese a ser el ganador de las elecciones.

Illa ha insistido a Borràs para que convoque "con urgencia" a los representantes de los grupos del arco parlamentario para garantizar que se celebra el pleno de investidura del nuevo president. "He reiterado que opto a la investidura y, por tanto, hay al menos un candidato", ha argumentado Illa, que ha remarcado que no prevé que no se le dé la oportunidad de presentarse.

Por su lado, Aragonès ha reivindicado que Catalunya necesita "un Govern en plenas funciones". "Todavía estamos a tiempo de hacerlo posible. Porque todos tenemos que poner de nuestra parte", ha afirmado en su intervención en un acto celebrado en Barcelona para conmemorar el 90 aniversario de la fundación de ERC.

Cuando faltan seis días para la fecha prevista para el debate de investidura, Aragonès ha asegurado que este Govern debe tener "voluntad transformadora" y ser "fuerte" para hacer frente a la pandemia, para romper con la "dinámica represiva" del Estado y para encarar la "salida política" al conflicto catalán, por lo que ha urgido al resto de formaciones independentistas a llegar a un acuerdo "sin demora".