Aragonès tiende la mano a los comuns para los presupuestos pese al rechazo de Junts

El juego de alianzas en el Parlament está más abierto que nunca. Después de que la CUP anunciara este martes que presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat, tanto el Govern como varios grupos de la oposición han comenzado a moverse en busca de una posible mayoría alternativa. Este miércoles el president Pere Aragonès ha aprovechado su intervención en las sesión de control para tender la mano en dirección a los comuns, a quienes ha invitado a "sumarse a la mayoría de la investidura". Con esta propuesta, Aragonès ha esquivado la petición que por la mañana le había hecho Salvador Illa, para que el Ejecutivo se sentase a negociar las cuentas con el PSC. Pero esta llamada a los comuns ha enervado a Junts, que la ha calificado de oferta "no acordada".

"Estos son unos buenos presupuestos en clave transformadora. Sentémonos a hablar y miremos la posibilidad de ampliar la mayoría que permitió la investidura en una mayoría más amplia para facilitar estos presupuestos", ha invitado Aragonés a Jéssica Albiach. Poco después el tono era diferente con el jefe de la oposición, a quien si bien no ha negado la posibilidad de reunirse, le ha dicho que la orientación de la legislatura no cambiará. "Podemos reunirnos cuando quiera, pero ya puede avanzar el resultado que obtendrá y mi posicionamiento", ha dicho, remarcando que defenderá, entre otras cosas, el derecho a la autoderminación.

Illa ha enviado una carta a Aragonès con una propuesta formal para reunirse y abrir así la negociación de las cuentas. "Es un ofrecimiento sincero, no sé si es bueno para mi formación, pero seguro que es lo más conveniente para Catalunya", ha asegurado el socialista en rueda de prensa. Unas horas después, ya en la sesión de control, Illa ha preguntado a Aragonès sobre las propuestas de la CUP en materia de seguridad, apuntando que los anticapitalistas utilizaban a los Mossos como "moneda de cambio". "Hacen falta unos presupuestos de país, no de bloque", ha indicado Illa, que ha reiterado su oferta para hablar de los presupuestos. "Usted y yo no compartimos modelo de país", ha respondido Aragonès, "trabajaré para que la mayoría de 72 diputados independentistas sean la base del acuerdo de presupuestos".

De esta forma el jefe del Govern ha cerrado la puerta a Illa y tendido la mano a Albiach, todo ello mientras el Govern mantiene un hilo de comunicación con la CUP para intentar salvar las cuentas. Sin embargo la maniobra ha disgustado a Junts, que se han quejado por boca de su portavoz desde el escaño. "Después de las afirmaciones de que se abría a otras mayorías parlamentarias no acordadas, queríamos saber su valoración al respecto de mantener lo que ha hecho posible esta legislatura, que es una fuerza del 52% para avanzar", ha preguntado Albert Batet.

El de Junts ha indicado que el Ejecutivo se juegan en esta negociación "la legislatura del 52%", por lo que ha reclamado "no desaprovechar el aval independentista más grande de la historia". "Hacemos una llamada a la responsabilidad, a todas las formaciones pero también a usted, que tiene la máxima responsabilidad. Y celebramos que se haya involucrado personalmente", ha indicado.

"Tiene mi compromiso de que trabajaré hasta el último momento para hacer que la mayoría independentista que hizo posible mi investidura sea también la que apruebe estos presupuestos", ha despejado Aragonès ante sus socios de gobierno. Pero, a continuación, el president ha lanzado también una advertencia cuando ha reclamado que las propuestas "no excluyan a nadie" de entre los independentistas. "Hay quien quisiera que esta diversidad del independentismo se fuera utilizado para romperlo. Y yo creo que tenemos que hacer de esta diversidad un activo para conseguir que los pasos adelante, las acciones y las omisiones en ningún caso supongan una exclusión dentro de la mayoría independentista", ha dicho.

Mientras la exhibición parlamentaria tenía lugar en el hemiciclo, la línea de negociación entre el Govern y la CUP seguía abierta y este mismo miércoles ambas partes se han reunido para continuar discutiendo sobre el apoyo de los anticapitalistas. La formación entregó el martes una última oferta con cinco puntos, entre los que constan un aumento del presupuesto en vivienda, el compromiso para un nuevo referéndum durante esta legislatura o retirarse de proyectos como el Hard Rock o el Circuit de Catalunya. Este miércoles el Govern tiene previsto responder en qué ámbitos de los apuntados cree poder avanzar.