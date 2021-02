Artur Mas apuesta por una reconciliación entre PDeCAT y Junts: "Si no se hace, este espacio no volverá a tener la hegemonía"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha apostado por que "en algún momento" pueda haber una reconciliación entre PDeCAT y JxCat y ha avisado de que mientras esto no ocurra, este espacio no volverá a tener la hegemonía. En una entrevista a Rac1, Mas ha explicado que le gustaría ir a Bélgica para hacer una "reflexión conjunta" con el líder de Junts y ezpresident, Carles Puigdemont. "Lo seguiré intentando", ha asegurado Mas a pesar de admitir que "ahora es más difícil que antes". Según el expresident, la decisión de no presentarse en coalición a las elecciones no ha salido bien ni para el PDeCAT ni para JxCat y ha preguntado qué pesa más: "la incomodidad de hacer una coalición electoral o quedar primero en unas elecciones".

Mas ha valorado los resultados del PDeCAT a las elecciones del 14-F como un "fracaso" en el sentido de que se han quedado fuera del Parlamento y, por otro lado, como un "éxito" porque ha servido para que los votantes independentistas superen la barrera del 50% de los votos.

Después de que el PDeCAT haya quedado fuera del Parlament y de que Junts haya quedado como segunda fuerza independentista, Mas cree que hay que hacer "autocrítica" y no criticarse unos a otros. Y es que, según ha constatado, la apuesta de presentarse por separado a las elecciones del 14-F no le ha salido bien ni al PDeCAT ni a Junts. "Cuando asumes riesgos después tienes que asumir consecuencias", ha agregado en referencia a que el partido de Puigdemont descartó una coalición electoral.

"Esto no ha salido bien para nadie. Ni a JxCat le ha salido del todo bien ni tampoco al PDeCAT. O haces las cosas diferente o seguirá sin salir bien. Yo parto de la base que la reconciliación debería ser posible", ha defendido. A pesar de la situación, Mas asegura que no se arrepiente de haberse quedado al PDeCAT.

Preguntado sobre la posibilidad de que el PDeCAT desaparezca después de no obtener representación en la cámara catalana, Mas ha respondido que no lo sabe y que imagina que "todas las opciones están sobre la mesa". Aún así, ha querido dejar claro que él no tomará la decisión porque actuará como un militante más. El ex presidente ha subrayado que un partido que queda fuera del Parlament "no lo tiene nada fácil" y ha añadido que tiene representación en el Congreso y en el territorio.

El ex presidente ha recordado que él apostó por que se mantuviera un solo partido y si no podía ser, como mínimo, que hubiera una coalición electoral. Este escenario tampoco fue posible porque, según Mas, JxCat no lo aceptó. Y argumentó que, entonces, tuvo que decidir quedarse en el PDeCAT por "coherencia y fidelidad".

Mas ha reiterado que no aspira a ninguna posición política y que tras el paréntesis de la campaña electoral, en la que ha participado de forma telemática, se dedicará al "terreno de las ideas y la reflexión política". Es decir, según concretó, a escribir cosas y promover ideas a nivel de país.

Por otra parte, Mas ha defendido que con el PSC se han de poder pactar cosas en el Parlament y ha recordado que los socialistas catalanes han ganado las elecciones y que, además, tienen una fuerza significativa en muchas ciudades y cogobierno en España.

Y en cuanto a una repetición de las elecciones, el ex presidente ha avisado que sería "imperdonable" que no hubiera acuerdo ya que el país "no está para vacíos de gobierno". Además, ha añadido que los resultados "permiten perfectamente" que haya un acuerdo si todo el mundo está "a la altura de las circunstancias".