Barcelona recuerda el atentado del 17-A con el descontento de las víctimas como protagonista

El atentado yihadista en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, que dejó 16 fallecidos y unos 150 heridos, ha llegado a su quinto aniversario con el descontento de las víctimas como protagonista, enojadas muchas de ellas, según las entidades, por no haber recibido el acompañamiento necesario por parte de las administraciones. Así lo han reconocido las principales autoridades, que un año más se han reunido en el Pla de l’Ós, donde se paró la furgoneta que conducía Younes Abouyaaqoub, para homenajear a los fallecidos y al resto de afectados por la tragedia.

Ya antes de arrancar el acto institucional, que ha conducido la escritora y poeta Fàtima Saheb, políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el consejero de Interior de la Generalitat, o Joan Ignasi Elena, han calificado de calvario el proceso que han tenido que seguir muchas de las víctimas para ser reconocidas como tales o acceder a una indemnización. De hecho, la sentencia que condena a los autores del atentado reconoce a su vez que hubo hasta 355 víctimas, de las que solo 216 han solicitado alguna indemnización y 130 lo han logrado.

“El trato de la administración ha sido nulo. La inmensa mayoría [de víctimas] dicen que la primera llamada ha sido la nuestra”, lamentaba en Catalunya Ràdio Robert Manrique, asesor de la entidad de asistencia a víctimas UAVAT, “puesto que hacemos la tarea de localización y búsqueda con nuestros recursos”. Según este activista y víctima del atentado en Hipercor, a muchos de quienes aparecen con su nombre en la sentencia “nadie les ha contactado”.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la misma radio ha defendido el progreso en España en materia de políticas de asistencia a las víctimas de terrorismo, que son competencia del Ministerio del Interior, pero ha reconocido que puede no haber sido “suficiente”. “Yo, cuando escucho voces de víctimas que no se sienten acompañadas y que dicen que se ha hecho poco, lo primero que pienso es que hay que aceptarlo, no cuestionarlo, y hacer todo lo posible por intentar revertirlo”, ha manifestado.

El acto institucional de recuerdo de las víctimas ha arrancado con una breve lectura por parte de la escritora Saheb, que ha recordado “los que ya no están”, “los que siguen su paseo de vida mirando al futuro” y “los que todavía sufren la compañía de la tristeza y el miedo”, así como “los nombres que ni siquiera se conocen” de las demás víctimas.

Gritos y abucheos en la ofrenda

El homenaje, que ha comenzado a las 10.00 con una intervención del coro VOZES, se ha visto sin embargo empañado por los gritos y silbidos de un grupo de manifestantes independentistas que acusan al Estado de ocultar una supuesta responsabilidad en los atentados. Estos manifestantes han llegado a reventar el minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos, pero sobre todo han abucheado a los políticos mientras realizaban la ofrenda floral que daba por concluido el acto.

A lo largo de todo el acto, decenas de personas concentradas en los alrededores han abucheado a los representantes políticos y han gritado “queremos la verdad”, “vergüenza” y “vosotros, fascistas, sois los terroristas”, mientras mostraban pancartas con lemas como “Reclamamos explicaciones” o “queremos la verdad”. Laura Borràs, recientemente suspendida como presidenta del Parlament, ha acudido al término del homenaje a saludar a los congregados que han boicoteado parte del acto. También al final, algunos familiares de víctimas se han encarado con estos manifestantes para reprocharles los abucheos.