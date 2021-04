Barcelona subvencionará conciertos de verano de más de 1.000 asistentes

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado una línea de subvenciones dotada con 500.000 euros para organizar una serie de conciertos de verano en el Parque del Fórum y el Anillo Olímpico con hasta 2.000 asistentes. Los conciertos se celebrarán entre el 20 de mayo y el 30 de septiembre y la adjudicación de las subvenciones no tendrá un funcionamiento competitivo, sino que se concederá de forma automática a los promotores que cumplan los requisitos, informa la ACN.

El objetivo del consistorio es reducir los costes operativos de la organización de conciertos de gran formato por parte de los promotores musicales, un sector que ha recibido un fuerte impacto de las restricciones para la COVID-19. En conjunto, se pretenden celebrar más de 50 eventos de gran formato este verano, en los que en principio los asistentes estarían sentados.

Los impulsores de la iniciativa han destacado que el riesgo económico de los proyectos en este contexto sigue siendo alto y que se pretende aumentar la confianza del público en la cultura. El primer teniente de alcaldía de Barcelona, ​​Jaume Collboni, ha remarcado que la línea de ayudas que presenta el consistorio es un "incentivo" y una "inyección directa" a la industria creativa con el objetivo de que "los músicos, montadores, artistas y toda la gente que trabaja en el entorno del sector de la música en vivo tenga trabajo este verano". "La cultura, por estar viva, tiene que funcionar económicamente", ha añadido.

Para acceder a la línea de subvenciones, las entidades deberán contar con una reserva firme de espacio y fecha para la celebración de los conciertos. Por su parte, Barcelona de Servicios Municipales S.A, B: SM, se compromete a aplicar una reducción de tarifas del 40% de los costes de la cesión del espacio y de los servicios prestados directamente. "Es una ayuda que tiene muy poca complicación burocrática y que intenta hacer fácil la vida a los promotores musicales de Barcelona", asegura el concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé.

Las ayudas se adjudicarán de forma automática y se asignarán los recursos a los primeros conciertos de todos los solicitantes, después a todos los segundos y así sucesivamente hasta agotar la dotación de la línea de subvenciones. La iniciativa forma parte del plan para la recuperación y el relanzamiento de Barcelona, ​​con medidas para movilizar recursos en forma de ayudas o financiación que permitan a los sectores más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus retomar y reimpulsar la actividad.

El plan cuenta con un fondo extraordinario de 87 millones de euros para el apoyo al tejido productivo y el empleo, con ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia (45 millones), la mejora de empleo y empleabilidad (12 millones) y la promoción de la economía y la dinamización del consumo (30 millones).

El consistorio presenta esta línea de ayudas alentado por las dos pruebas piloto de conciertos multitudinarios en pandemia que se han hecho en la ciudad, primero en la Sala Apolo con 500 asistentes y después en el Palau Sant Jordi con 5.000. Los resultados de este segundo concierto, el 27 de marzo, aún no se han hecho públicos y se prevé que lo sean en los próximos días.

El sector confía en que este concierto dé pautas de cómo encarar las actividades culturales en los próximos meses. Una de las preguntas recurrentes es qué medidas de la COVID-19 deberán seguir los conciertos y festivales en los próximos meses, ahora mismo incontestable porque dependerá de la evolución de la pandemia.

El vicepresidente de la Asociación de Promotores Musicales, Tito Ramoneda, que ha participado en la presentación de la línea de ayudas, sopesa que experiencias como la del concierto de Love of Lesbian son "absolutamente fantásticas para demostrar que se puede salir adelante", pero cree que no son "trasladables a la realidad del día a día en todos los ámbitos de la actividad". "Primero, porque estamos convencidos de que no es necesario [aplicar todas las medidas del concierto piloto, como los tests]. Con mascarilla y distancia, y cada vez más gente vacunada, los datos nos hacen pensar que en julio estaremos bastante bien", confía.