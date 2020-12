Barcelona detecta 1.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb pese a la epidemia y exige su retirada

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene la cruzada contra Airbnb y los pisos turísticos ilegales que se anuncian en el portal. En los últimos meses, y pese a la crisis del coronavirus que ha provocado el desplome del turismo, ha detectado hasta 969 anuncios "aparentemente legales" pero que presentan irregularidades. El consistorio ha exigido a la plataforma su desactivación inmediata y les ha avisa de que "no bajarán la guardia", según la teniente de alcaldía Janet Sanz.

El Ayuntamiento, además, considera especialmente destacado que la empresa incumpla los acuerdos y "pase de la ley, incluso en un contexto como el actual", con la pandemia activa y la realidad turística muy tocada. Según el consistorio, los detectados son pisos enteros sin licencia o con licencias falsas. También anuncios de habitaciones que en realidad ofrecen una vivienda entera dividido por estancias y que actúa como albergue o pensión.

El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado este martes que, a pesar de la situación epidemiológica por la COVID-19, ha continuado controlando las posibles viviendas de uso turístico ilegal. Así, en el marco de las actuaciones derivadas del plan de choque para controlar estos alojamientos, ha reclamado a la plataforma Airbnb la retirada de esos 969 anuncios de pisos que no cumplen la normativa.

Con el descenso de la actividad turística causada por la pandemia, los servicios de inspección municipales han readaptado sus tareas, y con la ausencia de turistas, el trabajo se ha centrado en analizar más a fondo los datos obtenidos a través de las búsquedas web e identificar anuncios activos que aparentemente eran legales, pero según el Ayuntamiento escondían irregularidades. De este modo, se ha hecho un análisis que ha permitido elaborar este listado de cerca de un millar de anuncios, todos de la web de Airbnb. El consistorio ya lo ha enviado a la empresa para que los desactive, y ahora se analizarán los emplazamientos para que, si se dan las condiciones que lo requieran, se abran los correspondientes expedientes disciplinarios.

Tal y como explica el Ayuntamiento, del total de 969 anuncios localizados, 524 ofrecen pisos enteros sin licencia o con licencia falsa. Los otros 445 se anuncian como habitaciones que en realidad ofrecen una vivienda entero dividido por estancias o habitaciones con servicios que esconden la actividad real de albergue o pensión. Desde 2017, Barcelona ha requerido la desactivación de 11.714 anuncios en las plataformas.

Desde el gobierno municipal, Sanz ha asegurado que ha sido una "sorpresa negativa" comprobar cómo la empresa tenía casi mil anuncios de pisos ilegales "a pesar de los esfuerzos del ayuntamiento y la situación de pandemia". "De nuevo se demuestra la falta de palabra y compromiso que tiene Airbnb incluso en estos contexto. Vuelve a suponer un antes y un después, porque cumplir la ley no es una opción, y parece que quieran rehuir y buscar atajos para hacer una actividad ilegal. Y no se puede. no pueden pasar de la ley", ha afirmado Sanz, que ha asegurado que el Ayuntamiento no se detendrá porque no se fía" de la plataforma.

Aribnb asegura que lo revisará

Airbnb ha respondido explicando que revisará el millar de anuncios de pisos turísticos que el Ayuntamiento ha detectado como ilegales. En un comunicado, la empresa ha añadido que "tomará las medidas que sean apropiadas". La plataforma ha reivindicado que colabora desde hace tiempo con el consistorio compartiendo información para ayudar a eliminar los operadores que no respetan la normativa. Y en este sentido, destaca que hasta ahora han trabajado juntos para eliminar más de 5.000 anuncios de la plataforma.

La compañía ha querido destacar que se reúne periódicamente con autoridades de Barcelona para abordar cómo trabajar juntos contra los "malos actores" y garantizar la seguridad de las comunidades locales. Asimismo, la empresa reivindica que ha sido "pionera" a la hora de buscar soluciones para luchar contra la actividad ilegal y que ha desarrollado una herramienta para ayudar al Ayuntamiento en sus tareas de inspección.