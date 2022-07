El exalcalde de Barcelona Xavier Trias abre la puerta a presentarse con Junts a las municipales

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha abierto la puerta a ser el alcaldable de Junts en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2023. Trias, sin embargo, ha pedido un partido “fuerte” y “en orden” y que acepte su manera de trabajar. “Yo no estoy dispuesto a según qué discusiones y rifirrafes”, ha avisado en una entrevista en Rac 1, donde ha explicado que se reunirá con el partido en septiembre.

Trias, a punto de cumplir 76 años, ha reconocido que un candidato tiene que tener entre 40 y 65 años y, de hecho, ha considerado al actual conseller de salut Josep Maria Argimon como “un gran nombre”. En todo caso, ha indicado que tiene una “gran presión” para ser el candidato, y ha dicho que no quiere quedar como “el niño que hace la pataleta”.

“No os podéis imaginar la presión que tengo, es alucinante. La gente me para, me llaman de todos lugares diciendo ‘te tienes que presentar, tienes que ayudar’”, ha reconocido el exalcalde al preguntarle si sería el candidato de Junts en Barcelona. En este punto, ha asegurado que él siempre se ha dedicado a ayudar, pero necesita pactar unas “condiciones” antes de dar el paso.

Trias ha pedido un partido ordenado, donde “todo el mundo coincide y todo el mundo va junto”, y ha advertido que él no se puede presentar si hay cinco candidaturas diferentes en el mismo sector. También ha avisado que no está dispuesto a aguantar según qué “rifirrafes” y que hace falta que “los que manden se entiendan y vayan bien”. “Yo no me presento para perder. Las cosas tienen que ir de una determinada manera y el primer problema que hay es que el partido tiene que ser fuerte”, ha insistido. Así, ha instado Junts a “poner orden” en el congreso que celebrará este fin de semana para después poder hablar tranquilamente en septiembre.

Al preguntarle por su edad, ha ironizado que él mismo utiliza este argumento para descartarse, porque hay que buscar gente joven, pero ha situado otros factores a tener en cuenta como el “liderazgo”. Precisamente, ha asegurado que Argimon sería un “gran nombre” y “no es ningún disparate” plantearlo como candidato porque es una persona “con una capacidad importante”.