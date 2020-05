Estos son los 70 parques abiertos y las 44 calles sin coches para pasear en Barcelona durante el desconfinamiento

Barcelona ha llevado a cabo estos días una serie de actuaciones para favorecer que los vecinos puedan pasear y a la vez mantener la necesaria distancia física para evitar contagios. Entre las principales medidas, destacan el cierre al tráfico de 44 calles y la apertura de 70 parques, la mitad de los 146 que hay en la ciudad y que permanecían cerrados al público desde el inicio del estado de alarma.

La mayoría de calles, que se cierran con vallas entre las 9 y las 21 horas, forman parte del entramado viario de los barrios alejados del centro, algunos de los cuales tienen itinerarios con aceras demasiado estrechas. La apertura de los parques, en cambio, se concentra en el distrito del Eixample, con numerosos interiores de manzana. La idea del consistorio es que los parques y jardines se usen como lugar de paso o para el paseo, pero no para permanecer en ellos.

En cuanto a las 44 calles, en el mapa elaborado por eldiario.es no aparece exactamente el tramo cortado (en algunos casos no es toda la vía en su extensión). Para más detalle, se puede consultar el mapa desarrollado por el Ayuntamiento de Barcelona.

A estas actuaciones hay que añadir la creación de nuevos carriles bici y para peatones en la ciudad. Antes del verano, el consistorio prevé eliminar carriles de coche para ganar 21 kilómetros para los ciclistas y 12 para los peatones. La mayoría están en el Eixample y destaca especialmente el cierre de los laterales de Gran Via y Diagonal.

Consulta la lista de parques:

Ciutat Vella

Jardins Rubio i Lluch

Parc Sant Pau del Camp

Parc de la Ciutadella

Eixample

Parc Joan Miró

Illa Clínic

Illa Montserrat Figueras

Jardins de la Torre de les Aigües

Parc de l’Estació del Nord

Illa Sebastià Gasch

Illa Maria Matilde Almendros

Illa Rosa Deulofeu

Illa Constança d’Aragó

Illa Cèsar Martinell

Illa Montserrat Roig

Ila Henri Dunant

Illa Clotilde Cerdà

Jardins de Safo

Illa Tres Tombs

Illa Joan Olivé – Càndida Pérez

Illa Jaume Perich

Illa Maria Mercè Marçal

Illa Emessenda de Carcassona

Illa Macaia

Jardins de Flora Tristán

Illa Lina Òdena

Illa Paula Montal

Illa Mercè Vilaret

Illa Camí antic d’Horta

Illa Laura Albéniz

Illa Beatriu Pinós

Illa Tete Montoliu

Sants-Monjuïc

Parc de Can Sabaté

Jardins Aramon i Serra

Jardí Priorat

Parc de l’Espanya Industrial

Jardins Elisard Sala

Jardins de Sant Cristòfol

Jardins de ca l’Elena

Jardins dels Drets Humans

Jardins del Tenor Massini

Les Corts

Jardins de Gaietà Renom

Colònia Castells

Jardins de Josep Goday i Casals

Jardins de Can Salvi

Sarrià-Sant Gervasi

Jardins de Can Ferrer

Jardins de la Vila Florida

Parc Can Castelló

Illa La Costa

Jardins de Can Sagnier

Plaça Wagner

Jardins de Can Senillosa

Gràcia

Jardins del Mestre Balcells

Passatge d’Isabel Vicente

Parc de la Creueta del Coll

Plaça Manuel Torrente

Espai Punt Verd- Vallcarca

Jardins de Maria Baldó

Carrer Santa Rosa

Horta-Guinardó

Parc de les Aigües

Jardins Pla i Armengol

Illa Escola de Música Can Fargas

Nou Barris

Illa Pi i Molist

Sant Andreu

Parc de la Pegaso

Parc de la Trinitat

Illa Cinca-Palomar (3)

Sant Martí

Parc del Centre de Poblenou

Jardins de Joana Tomàs

Illa Sancho d’Ávila – Almogàvers

Jardins de Gabriela Mistral

Jardins de Margarida Comas

Diagonal Mar