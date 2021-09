La huelga de maquinistas obliga a cancelar 81 trenes de Rodalies y colapsa la estación de Sants

Renfe ha suspendido la circulación de trenes de Rodalies en la estación de Sants durante más de una hora debido a la huelga de maquinistas que empieza este jueves. Según la compañía, algunos de estos trabajadores habrían incumplido los servicios mínimos para la prestación del servicio. El parón total en la estación barcelonesa se ha producido en torno a las 11.00 horas y ha durado hasta el mediodía.

En total, se han cancelado 81 trenes de Rodalies y ha quedado afectado el 47% del servicio. Según fuentes de la compañía, los maquinistas no han hecho los relevos programados en esta estación y esto ha provocado "importantes afectaciones en el servicio". A primera hora, la operadora ya ha acusado a los maquinistas de no respetar los servicios mínimos y que este hecho estaba causando alteraciones en el servicio previsto. Poco después, el sindicato español de maquinistas Semaf se ha defendido en un comunicado y ha culpabilizado a la empresa de no haberlo planificado bien.

Renfe ha asegurado este jueves que la compañía se pronunciará "con toda la dureza posible" contra la postura de estos trabajadores y se ha mostrado convencida de que se trata de una acción deliberada. Ante esto, está estudiando qué medidas tomar contra estos maquinistas. La compañía ha considerado que la huelga convocada por Semaf es "absolutamente injustificada".

El paro está convocado para los días 30 de septiembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre. El Departamento de Empresa y Trabajo ha establecido unos servicios mínimos del 85%.

De acuerdo con los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, el servicio debería prestarse en un 85%. La resolución establece que abrirán las 24 horas del día en la mayoría de jornadas de huelga, excepto el 4 de octubre, cuando se garantizarán entre las 5 las 9h, las 14 h y las 16 h y las 18h y las 22 h; y el jueves 7 de octubre, cuando se garantizará el 85% del servicio entre 7 hay 9 h, de 12 ha 16 hy de 18 hya 22 h. Por otra parte, el Ministerio de Transportes garantiza el 65% de los trenes a media distancia y del 72% en los AVE.