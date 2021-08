Casado acusa a Sánchez de "subastar el precio" de los Presupuestos en la mesa de diálogo con la Generalitat

Pablo Casado no cree que en Catalunya se haya abierto un nuevo tiempo político y que el procés sea cosa del pasado. Así se desprende del discurso que el jefe de la oposición y presidente del PP ha pronunciado este martes en Barcelona, en el que ha recuperado el tono más duro contra el independentismo y, de rebote, contra Pedro Sánchez. El líder conservador ha acusado al presidente del Gobierno de "subastar el precio" de los presupuestos en la mesa de diálogo y negociación con la Generalitat, que debe celebrarse en la segunda semana de septiembre. Al tiempo, ha advertido al independentismo de que aprobará los delitos de rebelión sin violencia y de referéndum ilegal si llega a la Moncloa.

"Es lamentable que haya un presidente del Gobierno que pierda su responsabilidad institucional por un puñado de votos para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado", ha dicho. "Porque los indultos no eran el pago para acabar la legislatura sino el pago en diferido de la investidura. Por eso ahora tienen que volver a negociar y a subastar el precio de la continuidad en el poder", ha detallado Casado, que se ha mostrado convencido de que Sánchez solo convoca la mesa de diálogo con la Generalitat para ganarse el voto favorable de ERC a las cuentas que deben negociarse en los próximos meses.

Pablo Casado ha lanzado este dardo durante el discurso con el que ha abierto el ciclo de conferencias itinerantes previa a la Convención Nacional de su partido, que se celebrará a finales del próximo mes. Este martes en la capital catalana, el líder de la oposición ha tratado de rodearse de miembros de organizaciones contrarias a la independencia, como Societat Civil Català, S'ha Acabat o la Asamblea por una Escuela Bilingüe, apuntándose un tanto en la guerra larvada con Ciudadanos para atraer hacia su órbita a las entidades ciudadanas.

Además ha aprovechado para reiterar el plan para Catalunya que ya ha mostrado en otras ocasiones, la última durante las jornadas del Cercle d'Economia. Un programa que pasa por recentralizar competencias autonómicas en material de medios audiovisuales o educación, mejorar la economía mediante bajadas de impuestos y desregulación y, por último, cambiar el código penal para castigar con más severidad cualquier intento secesionista. Sobre esta última cuestión, el presidente del PP ha especificado que su compromiso es reintroducir el referéndum ilegal como delito, prohibir los indultos para sedición y rebelión, y aprobar un nuevo tipo penal de rebelión impropia que no requiera violencia.

Tras explicar un plan que, según ha descrito, "es el mismo en Catalunya que en toda España", ha reclamado a Sánchez que detalle el suyo pues, a su parecer, la mesa que reunirá a las delegaciones del gobierno central y del catalán solo está pensada para hablar de los temas que interesan a los independentistas. "¿Sánchez solo puede ofrecer a los catalanes amnistía, como si España fuera una dictadura, o autodeterminación, como si Catalunya fuera una colonia? De eso no se come", ha exclamado Casado. "Ya vale de jugar a la ruleta con el futuro de los catalanes".

En el mismo tono, el jefe de la oposición ha considerado que "no puede ser" que el Gobierno no haya "respondido aún a la amenaza que formuló Aragonès sobre la fecha y las condiciones del referéndum", en referencia a la entrevista del president de la Generalitat en la que afirmó que volvería a celebrarse un referéndum sobre la independencia antes de 2030. A juicio de Casado, esto ocurre porque Sánchez "ayuda a los independentistas a no afrontar las consecuencias de sus actos", ha dicho en referencia a los indultos, algo que él se ha comprometido a hacer justo al revés. "Hay que negar la interlocución privilegiada a los secesionistas", ha asegurado.

Hasta que esto no ocurra, ha dejado claro el líder del PP, él mantendrá su oposición más dura y no llegará acuerdos con el Gobierno, ha asegurado cuando se cumplen mil días de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Lo único que le falta [a Sánchez] es acabar con la oposición para tener plena impunidad", ha dicho. "Una vez desactivado el Ministerio Fiscal, una vez atacada la independencia judicial, una vez amordazado el Tribunal de Cuentas, una vez parapetado en esa supuesta representatividad social dependiente de sus prebendas, ahora pretende acabar con la oposición diciéndonos de qué nos podemos quejar y cómo", ha apostillado el líder del PP.