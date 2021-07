Catalunya estudia pedir a la Justicia el toque de queda nocturno por municipios

El Govern de Catalunya estudia pedir autorización a la Justicia para decretar el toque de queda nocturno en los municipios con en los municipios con más contagios, tal y como ya ocurre en la Comunitat Valenciana. La medida, que este lunes no estaba sobre la mesa, ha cogido fuerza este martes ante el imparable aumento de positivos. "El sistema sanitario está agonizando", ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Esta misma tarde los servicios jurídicos del Govern entregarán al president de la Generalitat, Pere Aragonès, un informe sobre la legalidad de la medida, que el Ejecutivo catalán no preveía adoptar ya que, en su opinión, solo era posible con estado de alarma en vigor. Pero el aval de la Justicia valenciana al toque de queda nocturno en una treintena de municipios ha cambiado las perspectivas.

Este lunes, cuando el Govern anunció la prohibición de reuniones de más de 10 personas –pendiente de ratificación judicial– y la orden para que bares, restaurantes y el resto de actividades cierren a las 00:30 horas, la propia Plaja aseguró que el informe jurídico podía tardar "días" y que el toque de queda no estaba "encima de la mesa".

Menos de 24 horas después la portavoz ha avanzado que el informe estará listo en la tarde de este martes y ha admitido que el toque de queda nocturno está entre las opciones que baraja el Ejecutivo para contener la pandemia. La incidencia acumulada en Catalunya duplica la de la Comunitat Valenciana. Según los datos de Sanidad, en los últimos 14 días Catalunya registra 738 casos por cada 100.000 habitantes por 359 la de la Comunitat Valenciana.

Las medidas anunciadas este lunes han levantado numerosas críticas de los alcaldes y alcaldesas catalanes, que consideran que el cierre de actividades pasada la medianoche es un toque de queda "encubierto", en palabras de la edil de la capital, Ada Colau. Los representantes municipales han afeado el Govern que les deje toda la responsabilidad con la recomendación de cerrar playas y plazas a las 00:30 horas para frenar los botellones y las concentraciones de personas.

“Si lo que quieren es un toque de queda, que lo pidan. Y si no, que nos digan exactamente qué se puede hacer en las plazas, playas y en el espacio público”, ha lamentado Colau, que ha advertido de que el consistorio no cuenta con recursos “suficientes” para cerrar todos los kilómetros de playa de la ciudad. “Cuando los bares cierren a las 00.30 habrá decenas de miles de personas que estarán en la calle y no estará prohibido”, ha apuntado Colau. Alcadesas de ERC como la primer edil de Sant Cugat, Mireia Ingla, han pedido recuperar el toque de queda.

Mientras el Govern debate el toque de queda, las dos medidas anunciadas este lunes podían no entrar en vigor hasta finales de semana porque el Govern ha presentado este mediodía la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para prohibir reuniones de más de 10 personas. Antes de la decisión de los magistrados se debe dar traslado para que la Fiscalía exprese su opinión.

Las cifras de ingresos hospitalarios no eran tan malas en Catalunya desde el pasado mes de mayo, todavía con estado de alarma en vigor. Este martes hay 1.058 personas ingresadas en los hospitales catalanes, 78 más que este lunes. También se han registrado 27 ingresos más en las UCI, que ya alcanzan los 209 pacientes. Los nuevos positivos son 8.423.