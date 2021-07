Colau advierte de falta de medios para cerrar plazas y playas de noche como pide el Govern

El Govern ha pedido a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a parques, plazas y playas a partir de las 00.30, como medida de prevención de contagios de COVID-19. A esa hora es cuando deberán cerrar los bares y restaurantes. Pero los alcaldes ya han advertido que esto no será tan sencillo, puesto que sin el toque de queda no tienen suficientes medios para hacerlo cumplir. Las primeras voces que lo han manifestado públicamente son la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el de Badalona, Xavier Garcia Albiol.

“Si lo que quieren es un toque de queda, que lo pidan. Y si no, que nos digan exactamente qué se puede hacer en las plazas, playas y en el espacio público”, ha lamentado Colau en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha advertido que no cuentan con recursos “suficientes” para cerrar todos los kilómetros de playa de la ciudad. “Cuando los bares cierren a las 00.30 habrá decenas de miles de personas que estarán en la calle y no estará prohibido”, ha apuntado Colau, que ha pedido ayuda a la Generalitat y más claridad en sus directrices si quieren evitar aglomeraciones en el espacio público.

“Yo no quiero hacer polémicas y que se interprete esto como una batalla, lo que pedimos es claridad, qué se puede hacer y qué no”, ha insistido Colau. Y en línea parecida se ha expresado sobre los festivales de música, que ya no se podrán celebrar como han hecho el Cruïlla o el Canet Rock: de pie y sin distancias. “Digamos a la gente qué se puede hacer y qué no. Si solo son actividades culturales con reserva previa y silla, sin bener ni comer, que lo digan y lo haremos”, ha apostillado. Este mismo martes celebrarán una nueva reunión con la Administración catalana para resolver estas cuestiones.

Por su parte, Albiol se ha expresado en Twitter en términos parecidos. “Trasladar a los alcaldes, como hace el Govern, la responsabilidad de cerrar playas y parques después de las 00.30 me parece una enorme irresponsabolidad. Pido valentía a la Generalitat y que decrete el toque de queda, en caso contrario la medida es literalmente imposible”, ha afirmado.