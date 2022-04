Catalunya lanza un plan para devolver los restos de brigadistas internacionales a sus familiares

La Generalitat quiere que las políticas de memoria histórica no se queden tan solo en los catalanes y españoles represaliados por el franquismo. El Ejecutivo autonómico ha presentado este viernes un plan para localizar los restos de los, como mínimo, 2.000 brigadistas internacionales que se calcula que siguen enterrados en la comunidad para devolvérselos a sus familias en el extranjero.

La última carta de Ramon Blasi, el alcalde de Taradell ejecutado por el franquismo

Saber más

El programa del Govern lleva por nombre Alvah Bessie, un brigadista estadounidense que combatió junto a los republicanos en el frente del Ebro. Era escritor y periodista, y después de la Guerra Civil, de vuelta a Estados Unidos, fue guionista cinematográfico y uno de los perseguidos durante la 'caza de brujas' anticomunista. Escribió 'Men in battle', una de las obras testimoniales más destacadas sobre de la Guerra Civil, que muestra el conflicto desde su vertiente más humana.

Como hiciera Bessie hace más de medio siglo, la Generalitat quiere, a través de esta política de memoria histórica, explicar a la sociedad qué sucedió y buscar a las personas desaparecidas. “Queremos localizar los restos, identificarlos y devolverlos a sus familias”, ha afirmado la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, que ha explicado que la primera vía para hacerlo será localizar en cuál de las 670 fosas localizadas en Catalunya podría haberse enterrado a los brigadistas, para después contactar o recibir a sus familiares para realizar las correspondientes comprobaciones genéticas y, en última instancia, devolver los restos.

A la presentación del programa ha assistido Dan Bessie, hijo del brigadista internacional, y ​​Sebastiaan Faber, presidente del consejo de la entidad Abraham Lincoln Brigade Archives, de Estados Unidos. “Es un honor para mí, para mi hermana y para mi hermano que hayan elegido el nombre de mi padre por este programa”, ha agradecido Bessie. Para Sebastiaan Faber, el programa del Govern “será un impulso para la investigación histórica sobre los brigadistas internacionales, que protagonizaron un capítulo bastante excepcional en la historia de Occidente”. También han asistido el alcalde de Mataró, David Bote, y el director general de Memoria Democrática, Antoni Font i Renom.

La Generalitat calcula que unos 2.000 brigadistas internacionales siguen enterrados en Catalunya, pero el programa servirá para concretar esa cifra. A día de hoy sigue siendo una estimación. “Queremos saber cuántos voluntarios antifascistas desaparecieron en Catalunya, dónde están enterrados, y cómo se llaman. Porque no queremos que caiga en el olvido la memoria de todos aquellos que lucharon por la igualdad, la democracia y la libertad”, ha remarcado Ciuró.

Para conseguirlo el Govern contactará con las asociaciones internacionales de brigadistas en Francia, Alemania, Austria, Países Bajos y Cuba. En paralelo se reforzararán los contactos ya iniciados con la asociación Abraham Lincoln Brigade Archives, de EE. UU; la Canada and the Spanish Civil War, de Canadá; The International Brigade Memorial Trust, del Reino Unido; Friends of the International Brigadas of Ireland, de Irlanda; y la Associazione Italiana Combattenti Volontario Antifascisti di Spagna - Istituto Nazionale Ferruccio Parri, de Italia.

El programa se ha presentado en el cementerio de los Caputxins de Mataró (Barcelona), donde hay enterrados varios combatientes que murieron en el hospital que las Brigadas Internacionales instalaron en la capital del Maresme en 1938. Faber ha recordado que más de 35.000 voluntarios llegaron del extranjero para luchar por la II República en una muestra de “compromiso político desinteresado y ejemplar”. La mayoría se integraron en las Brigadas Internacionales, mientras otras lo hicieron en las Milicias Antifascistas —durante los primeros meses de la guerra—, en otras unidades del ejército republicano o en servicios sanitarios.

Según estudios históricos, aproximadamente una cuarta parte de los brigadistas murieron durante el conflicto. Participaron en las principales batallas de la Guerra Civil y, en Catalunya, intervinieron en el frente del Ebro en 1938 y algunos cubrieron la retirada hacia Francia en enero y febrero de 1939. La dirección general de Memoria Democrática ha localizado más de 670 fosas del período de la Guerra Civil y el franquismo en Cataluny, de las que alrededor de un tercio están en el frente del Ebro.

Sin embargo, muy pocas de las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas que recibe la dirección general se refieren a voluntarios internacionales, algo que el Govern achaca a una falta de conocimiento sobre esta tarea de memoria histórica fuera de Catalunya y que ahora el Ejecutivo quiere revertir mediante el programa Alvah Bessie.