El COE descarta la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha convocado este martes a las 19h una rueda de prensa donde previsiblemente anunciará la renuncia definitiva a la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos (JJOO) de Invierno de 2030. Fuentes del Gobierno central y del COE han dado por descartada ya la posibilidad de concurrir a la carrera por las reticencias y trabas reiteradas del Gobierno de Aragón a la candidatura conjunta aprobada por los equipos técnicos. El COE trabaja ahora sobre la hipótesis de una candidatura para 2034 que todavía no está definido si volverá a ser compartida entre Catalunya y Aragón o si -como ha planteado la Generalitat- gravitará básicamente sobre el territorio catalán.

La candidatura para los Juegos de 2030 se dio definitivamente por descartada la semana pasada, una vez fracasadas todas las negociaciones entre Aragón, por un lado, y el COE y Catalunya por otro. La última propuesta ya en solitario del Govern catalán, la creación de una candidatura únicamente con Catalunya, no ha convencido a Blanco, que había trabajado hasta ahora por un entendimiento que permitiera que ambos territorios alcanzaran un acuerdo y estuvieran representados en los juegos, tal y como le había pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El COE y Catalunya ya habían rechazado el pasado 7 de junio al planteamiento del Gobierno aragonés, que tras descolgarse del acuerdo técnico de reparto alcanzado por las tres partes a finales de marzo propuso una división por lotes en que Aragón y Catalunya se quedaba una modalidad (masculina o femenina) de cada competición. La fórmula, según Aragón, habría garantizado que éstos serían unos juegos “en igualdad” de condiciones.

Fuentes del Ejecutivo español atribuían la semana pasada las dificultades de alcanzar un acuerdo con el presidente aragonés, Javier Lambán, a la competición electoral que mantiene con el PP en su territorio y la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo del 2023. Fuentes del COE hacen una lectura similar y acusan a Aragón de haber torpedeado deliberadamente los acuerdos alcanzados sin tener en cuenta los ingresos y la proyección que los Juegos habrían representado para su territorio.

Las mismas fuentes recuerdan que el Comité Olímpico Internacional (COI) habría visto con muy buenos ojos una candidatura europea y en los Pirineos, y aseguran que han hecho todo lo que han podido hacerla viable. Ahora “la candidatura de los Juegos para 2030 está totalmente descartada”, apuntan voces de la negociación, y el COE y el Gobierno ya trabajan para edificar una nueva propuesta de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

De momento, de cara al 2034 no existe ninguna fórmula descartada. No está claro si el Gobierno aceptará o no una candidatura de Catalunya en solitario o si intenta de nuevo un acuerdo entre Catalunya y Aragón.