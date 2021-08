Una concejal de la CUP dimite tras haber parado un monólogo con comentarios sobre la diversidad sexual

Una concejal de la CUP en Navarcles, en la provincia de Barcelona, dimitió este domingo tras haber interrumpido el día antes la actuación de un monologuista por sus comentarios sobre la diversidad sexual. La hasta ahora edil Ylènia Morros, responsable del área de Feminismos –entre otras–, comunicó su renuncia, la vinculó a sus desavenencias con los demás partidos de gobierno y calificó el incidente como “la gota que ha colmado un vaso que ya estaba lleno hace muchos meses".

En el marco de la Fiesta Mayor del pueblo, que tiene unos 6.000 habitantes, Morros decidió interrumpir al monologuista Albert Boira al considerar que sus bromas eran “machistas” y que faltaban al respeto a los colectivos LGTBI, según un comunicado posterior de la CUP. Entre algunos abucheos del público, Morros argumentó: “Puede que vosotros no os hayáis sentido ofendidos, porque quizás no formáis parte de estos colectivos, pero sí se han hecho bromas de carácter sexual que no son adecuadas y trabajamos cada día para visibilizar estas agresiones”, expresó.

Según dijo Morros, este incidente "ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya estaba lleno hace muchos meses", ya que la renuncia a la concejalía es una decisión tomada "hace semanas" por las "contradicciones" que le ve al gobierno municipal, formado por Ara Navarcles (ERC), la CUP y Navarcles en Comú. "Somos un gobierno llamado de izquierdas, transformador, pero nos limitamos a gestionar, a intentar quedar bien ya poner parches", lamentó, y acusó a los compañeros de gobierno de querer excluirla de las decisiones con "desprecio personal y político ".