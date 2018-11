Los Mossos investigan contratos irregulares en el ente de la Generalitat que dirigió la consellera Borràs

Un juzgado de Barcelona investiga varios contratos públicos en la Institució de les Lletres Catalanes, un ente cultural de la Generalitat, durante el periodo que estuvo dirigida por la actual consellera de Cultura del Govern, Laura Borràs. Los Mossos han registrado este martes la propia Institución y también en la sede del CTTI (centro de Telecomunicación y Tecnologies de la Informació), que alberga los archivos informáticos de la Generalitat.

Según ha avanzado la Cadena Ser, la policía autonómica investiga si durante el periodo en el que Borràs dirigió el organismo se adjudicaron de forma irregular contratos para elaborar diferentes páginas web y otros servicios informáticos. Los investigadores sospechan que se trocearon contratos grandes para hacerlos pasar por menores y evitar así que fueran sometidos a concurso público.

Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes los últimos cinco años antes de convertirse en consellera de Cultura del Govern de Quim Torra. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y lo ha asumido el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, que a su vez ha encargado las pesquisas al Área de Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra.

En declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN) recogidas por TV3, Borràs ha asegurado que no tiene "nada que esconder" y que está "orgullosa" de su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. "Intentar generar sombras sobre mi trabajo me entristece y en cierto modo me rebela pero no tengo nada que esconder y pondremos todos los medios para esclarecer hasta la última cuestión", ha aseverado.