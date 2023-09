Las cuatro víctimas mortales del atropello de tren en Montmeló (Barcelona) tenían entre 19 y 24 años

Las víctimas del atropello mortal de este domingo en las vías de Montmeló (Barcelona) son tres chicas y un chico de entre 19 y 22 años. Así lo ha informado el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, que ha visitado el lugar de los hechos acompañado del alcalde de la localidad, Pere Rodríguez, entre otras autoridades.

Cuatro muertos en un atropello de un tren de Rodalies en Montmeló

Los jóvenes formaban parte de un grupo de siete personas que cruzaban las vías de la línea R3 por un lugar prohibido para dirigirse a un festival de música que se hacía en los alrededores del Circuito de Barcelona-Catalunya. Los otros tres acompañantes fueron trasladados leves al hospital de Mollet del Vallès.

El trágico accidente tuvo lugar a las 20.18 h del domingo en un punto no autorizado al paso de personas entre las estaciones de Parets del Vallès y Granollers-Canovelles. Según ha detallado en declaraciones a los medios el alcalde de Montmeló, el grupo había llegado a la localidad en tren y se desplazaba al festival de música 'hard-techno' DURO Festival, con una afluencia de entre 15.000 y 16.000 personas.

“Se ha organizado un dispositivo con un acceso delimitado y con personal informador, y entendemos que el grupo ha querido hacer atajo por un lugar que no está ni señalizado ni iluminado, creemos que no sabían donde iban, con la mala suerte de que ha llegado el tren y se los ha llevado”, ha detallado Rodríguez. A pesar de que las vías quedan protegidas por una valla perimetral a su paso por la zona de viviendas, los jóvenes han accedido por un punto donde acaba el cercado. “No hay nada al otro lado, era un lugar no natural ni imaginable”, ha añadido. Rodríguez lo califica como la desgracia más grande que ha pasado en el municipio en los últimos años, y cree que pudo haber una falta de conocimiento del terreno.

No obstante, vecinos de la zona aseguran que a pesar de las vallas, el espacio es de uso recurrente por varios visitantes del circuito o de acontecimientos que se hacen en su entorno. “Cuando esta mañana hemos marchado de casa ya había mucha gente pasando andando, no encuentran impedimentos a pesar de que no hay ningún acceso al circuito”, explicaba Vicente Mayor, vecino de la zona.

Dispositivo de emergencias

En un primer momento los servicios de emergencias habían informado de que eran tres los difuntos, pero finalmente un herido crítico con una parada cardiorespiratoria también acabó muriendo. Los otros tres acompañantes fueron trasladados al hospital con una crisis de ansiedad.

El dispositivo también se centró en el convoy, donde los pasajeros quedaron encerrados en el interior del tren durante dos horas. “El maquinista ha dado negativo en alcoholemia, se le ha acompañado a casa a descansar, y un segundo conductor ha llevado el tren a Granollers”, ha detallado el director general de la Policía, Pere Ferrer.

La investigación ha quedado judicializada y la han asumido los Mossos d'Esquadra. Durante la madrugada todavía no se había podido detallar el origen o la identidad de las víctimas mortales, dado que había que confirmarlo a pesar de tener los documentos de identidad y los teléfonos móviles. Por este motivo, todavía no se había informado a las familias.

El accidente ha obligado a poner en alerta el plan por emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat) y se activaron nueve ambulancias, un helicóptero, tres psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diez de los Mossos. La línea fue parada mientras se esperaba la decisión de las autoridades policiales, y Rodalies de Catalunya habilitó un servicio alternativo por carretera. Ninguno de los 170 viajeros del tren requirió atención sanitaria.

Tres días de luto en Montmeló

El Ayuntamiento de Montmeló ha decretado tres días de luto a partir de este lunes por la muerte de los cuatro jóvenes. En un comunicado, el Ayuntamiento ha expresado su pésame a las familias de los jóvenes y ha suspendido los actos oficiales y las banderas ondearán a media hasta. Paralelamente, el municipio ha convocado para las 12 del mediodía un minuto de silencio en la plaza Rafael Casanova como muestra de apoyo a los familiares de las víctimas.