Diputadas, periodistas y trabajadoras del Parlament se concentran para denunciar los insultos a Irene Montero

Diputadas, periodistas y trabajadoras de diversos grupos parlamentarios se han concentrado junto a las conselleras Laura Vilagrà (Presidencia), Tània Verge (Igualdad y Feminismos), Meritxell Serret (Acción Exterior) y Nalia Garriga (Cultura) para protestar contra los insultos que la ministra Irene Montero recibió de mano de la diputada de Vox Carla Toscano, quien le espetó desde la tribuna del Congreso que su único mérito era “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”.

“No permitiremos que la violencia contra las mujeres en la vida política se asuma como el coste de hacer política”, tal como se asegura en el manifiesto que ha sido leído por Susana Segovia, presidenta de la Comisión de Igualdad y Feminismos. En la protesta han participado representantes de todos los partidos del Parlament a excepción de Vox, Cs y el PP.

Las concentradas han asegurado que episodios como el que vivió Montero pretenden ser “aleccionadores” para todas las mujeres. “Por nosotras y por todas las que vendrán, hacemos valer el lema feminista que, desde la sororidad, dice que si nos tocan a una, nos tocan a todas”.

El manifiesto también hace incidencia en que la violencia política contra las mujeres supone una vulneración de derechos de participación política que les impide contribuir en igualdad de condiciones en los debates. Según han asegurado, “provenga de donde provenga” esta violencia “comunica al conjunto de la sociedad que las donas no son bienvenidas a participar en la vida pública” y “perpetúa los imaginarios patriarcales que asignan a las mujeres el espacio privado”.

“Las discrepancias políticas no pueden justificar nunca los ataques que sufrimos motivados por el género, [...] que se promueva nuestra cosificación cuando se comenta la ropa que llevamos o nuestro peso, en lugar del trabajo que hacemos”, han denunciado.

Respecto a las ausencias de esta concentración, la diputada de Ciutadans Anna Grau ha explicado que no han participado de la protesta porque no comparten parte del manifiesto. Concretamente, ha dicho que en el texto “sólo se condena los ataques de extrema derecha, pero no de extrema izquierda” y se ha quejado de que el resto de diputadas no hayan querido añadir este apunte.