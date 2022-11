Irene Montero, tras los insultos machistas de Vox: “Es una campaña de destrucción personal, se traspasaron los límites”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado de “campaña de destrucción personal” los insultos machistas vertidos este miércoles por la diputada de Vox Carla Toscano hacia ella, cuando, además de llamarla “libertadora de violadores”, la descalificó al asegurar que “su único mérito” es el “haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias”. “Se traspasaron todos los límites”, ha dicho en una entrevista en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, en la que ha denunciado que la derecha y la extrema derecha usan la mentira y el odio “para tratar de ocupar el poder”.

Para qué debatir de política cuando puedes insultar a Irene Montero y a todas las mujeres

Saber más

Montero se ha mostrado “preocupada” por el “nivel” al que está llegando la violencia política en España y ha recordado que “las feministas somos más y les tenemos que demostrar que no van a conseguir frenar la lucha feminista, que es lo que quieren”. La ministra de Igualdad ha agradecido en este punto el apoyo que recibió tras los ataques y descalificaciones machistas aunque ha recordado “la importancia” de examinar “cómo hemos llegado hasta ahí”.

“Para que ayer Carla Toscano pasase ese límite, durante varios días antes había otras muchas personas que lo estaban rozando”, ha dicho Montero, que ha denunciado que se ha desarrollado una “campaña” en la que “incluso desde sectores progresistas” se estaba diciendo que las feministas “somos unas inútiles, que no sabemos hacer leyes, que nos manda un macho alfa o que no tenemos criterio para decidir”.

La ministra de Igualdad ha reivindicado así que “aunque teniendo todos que hacer autocrítica”, no puede ponerse al mismo nivel “a quienes están ejerciendo violencia política y a quienes la están recibiendo”: “No se puede ser equidistante ahí”. Montero ha recordado así, como dijo ayer en el Congreso, que “lo importante” no es que se lo hagan a ella ahora, sino “que no vuelva a ocurrir”. “Tenemos que afrontar como sociedad el hecho de que a las mujeres se nos agreda por hacer política y hay que tomar conciencia de que no se puede ser equidistante”, ha expresado.

Finalmente, la titular de Igualdad ha destacado la importancia de “la determinación y la valentía” al “avanzar en derechos” y ha apelado a “la sociedad en su conjunto” para que la extrema derecha “no pueda ocupar más posiciones de poder”. Para ello, ha incidido también en los medios, que tienen capacidad “para no legitimar las mentiras”. “Creo que tenemos que tener, sin caer en la cultura de la cancelación, un compromiso fuerte de no legitimar que las mentiras formen parte del juego de la política y eso también corresponde a los poderes mediáticos”, ha zanjado.