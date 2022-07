El diputado de Junts que abroncó a una periodista dice ahora ser víctima de “un linchamiento”

“Hace tres días que vivo en un circo que está evolucionando hacia un linchamiento difícil de justificar”. Así se ha expresado este jueves desde la tribuna del Parlament el diputado de Junts Francesc de Dalmases en sus primeras palabras fuera de Twitter sobre la intimidación a la que sometió a una periodista del programa 'FAQs' de TV3 el pasado 9 de julio por las preguntas que se efectuaron a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y su causa por corrupción.

Tras ser aludido en varias ocasiones del pleno por parte de la oposición, Dalmases ha pedido a Borràs que le dejara un minuto para pronunciarse sobre su actuación contra la informadora. Sin un ápice de autocrítica, Dalmases ha afirmado que tuvo una “discusión encendida” con la periodista, de la que ha dicho “admirar y valorar el periodismo que hace”, si bien ha enmarcado la discusión “en términos estrictamente de perspectiva periodística”.

No ha hecho mención Dalmases a los cuatro testigos que, tal y como avanzaron elDiario.es y Nació Digital, relataron que el diputado agarró por la muñeca a la periodista, la encerró en una sala y, en presencia de Borràs y de otros dos miembros de su equipo, dio golpes a las paredes y lanzó gritos como “este programa es una mierda” o “eres una mala periodista”.

“No tengo nada que esconder y para evitar distorsiones no me esconderé”, ha proseguido Dalmases desde el atril entre los rumores del hemiciclo. Tras pasar de puntillas por el episodio de intimidación a la profesional, Dalmases se ha presentado como un defensor del periodismo: “Si alguna pasión he tenido en mi vida es por la libertad de prensa y por el periodismo, es de las pocas cosas que he defendido siempre”.

Dalmases, como hizo el martes en un tuit, ha reiterado sus “disculpas a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido”. La intervención de Dalmases se ha producido después de que los representantes de Ciudadanos y el PP, Ignacio Martín Blanco y Lorena Roldán, acusaran respectivamente al diputado de actuar “con actitud propia de organizaciones mafiosas” y de “acoquinar” a periodistas.

Después de que varios grupos hayan pedido analizar si Dalmases vulneró el código de conducta de los diputados del Parlament y hasta su comparecencia en la comisión de control de los medios públicos, el también vicepresidente de Junts ha recordado que ha pedido al partido que le abra un expediente informativo para “aclarar y poder rebatir las acusaciones” que, a su juicio, ha sufrido los últimos días.

“Lamento muchísimo que sin que yo me haya podido explicar en los espacios en que toca, tenga que sufrir estas difamaciones. Y lo lamento porque sé que esto no tocaba aquí”, ha apostillado Dalmases, para a renglón seguido dedicar una frase al asunto inicial de su intervención: el referéndum anunciado en Escocia en 2023. Al final de su intervención, Dalmases ha recibido un aplauso de la bancada de Junts.