Un directivo del Área Metropolitana de Barcelona fue a su despacho pese a tener COVID-19

El director de Presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Salvador Milà, ha reconocido que acudió a su despacho en la institución pese a haber sido diagnosticado con COVID-19 unos días antes. En una carta, el que fuera conseller de ICV durante el Tripartit ha asegurado que fue a la oficina solamente a recoger una documentación y que no se vio con nadie, pero aún así ha pedido disculpas, puesto que se saltó los protocolos que obligan a los positivos a estar confinados.

Milà, que dirige la oficina de Presidencia de la que es responsable Ada Colau, presidenta del organismo supramunicipal, ha admitido los hechos no por voluntad propia, sino después de que El Periódico publicase que asistió a su puesto de trabajo pese a ser positivo. En una carta remitida al grupo del PP, que ha llegado a pedir su dimisión, Milà ha dado su versión de lo ocurrido.

El directivo relata que fue diagnosticado con COVID-19 el 12 de diciembre, una situación que no conllevó el aislamiento de ningún trabajador o cargo del AMB puesto que desde hace tiempo la mayor parte de la actividad es de teletrabajo. Dos días después, el martes 14, Milà decidió pasar por la oficina. “De forma desacertada, por mi parte, pasé por el despacho para recoger papeles e instrumental que necesitaba para poder firmar a distancia”, admite. “Pero no concidí con nadie, tampoco tuve contacto ni me reunió con nadie y por descontado no me quedé a trabajar”, añade.

Milà asegura en la misiva que nadie del personal de la AMB se ha tenido que confinar ni se ha contagiado por esa visita. “No tuve contacto con nadie”, insiste. Y añade que el despacho fue “desinfectado” al salir él. También ha aprovechado su explicación el directivo para negar que fuese a trabajar como tal el día antes. “Afirma el periódico que el lunes 14 de diciembre fui a trabajar al AMB: tampoco es cierto, pues aquel día estuve confinado en mi domicilio”, aclara.