El Banco de España dice que se enteró "por la prensa" de las subidas de sueldo de CatalunyaCaixa en plena crisis

El juicio a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa por el caso de los sobresueldos encara su recta final. Una vez han declarado acusados y testigos, este martes ha sido el turno para los peritos del Banco de España. Los exinspectores del órgano supervisor de las antiguas cajas de ahorros han contradicho la versión de los acusados y han negado que la dirección de la caja les avisara de los aumentos de sueldo. De hecho, han llegado a decir que se enteraron "por la prensa" del primero de los incrementos, aprobado en enero de 2010.

La sección 8 de la Audiencia de Barcelona juzga hasta finales de noviembre al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra; al exdirector general de la entidad, Adolf Todó; y a otros 39 miembros del consejo de administración por aprobar las subidas de sueldo de Todó y su adjunto mientras la entidad se hundía debido a la crisis económica.

Ante el tribunal han declarado como peritos Pedro Gónzalez, director del departamento de inspección IV del Banco de España en el año 2010, cuando se aprobaron los aumentos de sueldo; el entonces jefe del grupo de Inspección, Sergio Linares; y el que fuera director general de supervisión, Jerónimo Martínez Tello. Su declaración es clave para el resultado del juicio, ya que el principal argumento de defensa de Serra y el resto de acusados es que el Banco de España permitió las subidas salariales.

Martínez Tello ha asegurado que, tras enterarse del aumento de sueldo aprobado en enero de 2010, que supuso que Todó aumentara su sueldo fijo en 100.000 euros -de 700.000 a 800.000 euros- y su variable del 35 al 50 %, le llamó, tanto a él como a la Generalitat, para decirle que la subida "no era oportuna". Pese a constatar que la dirección de la caja no les informó de que se subían el sueldo, los inspectores han dado alas a las defensas de Serra y Todó y han negado que las subidas de sueldo fueran ilegales, tal y como sostiene la Fiscalía y rechazan los acusados.

No obstante, los excargos del Banco de España que han declarado han querido recordar que CatalunyaCaixa no tenía obligación como tal de informarles de los incrementos retributivos a su cúpula porque el Banco de España no tuvo competencias en materia de retribuciones hasta el año 2011. El juicio se pone de cara para Narcís Sera, Adolf Todó, y los 39 acusados.

Martínez Tello ha contrarrestado además uno de los principales argumentos de las acusaciones, esto es, que las subidas de sueldo se aprobaron mientras la entidad se hundía y recibía los primeros 1.000 millones de ayudas públicas, que terminaron siendo 12.000. El exinspector ha asegurado que, en el momento de aprobarse los sobresueldos, la entidad "era vulnerable pero no estaba en un punto de no retorno" y tenía "expectativas de que pudiera travesar un desierto que no esperábamos que fuera tan seco como fue". "La caja era fundamentalmnete sólida", ha sostenido, motivo por el que ha defendido que era adecuada la inyección de dinero del FROB.