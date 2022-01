ERC mantiene su rechazo a la reforma laboral y acusa al Gobierno de “inmovilismo”

ERC mantiene su 'no' a la reforma laboral y ha elevado el tono contra el Gobierno a 72 horas de la trascendental votación en el Congreso. La secretaria general adjunta y portavoz republicana, Marta Vilalta, ha atribuido el rechazo de ERC a la norma y lo ha atribuido al "inmovilismo" del Gobierno por "no querer negociar".

Tras la visita a Barcelona de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y las reiteradas peticiones de los sindicatos CCOO y UGT para que los republicanos permitan aprobar la reforma laboral, Vilalta ha pasado de la mano tendido por los republicanos en las últimas semanas para negociar la norma a una critica abierta al Ejecutivo.

"El Gobierno sigue inmóvil, no quiere negociar con ERC y admitir que hay margen de mejora. Si no quiere negociar, no va a tener al apoyo de ERC. No vamos a asumir imposiciones, de esto es así o no es", ha afeado Vilalta en referencia a las negociaciones que el Gobierno y los partidos que lo apoyan -PSOE y Podemos- mantienen con otras formaciones para tratar de conseguir la mayoría suficiente con la que convalidar el decreto que contiene la nueva reforma laboral.

La portavoz republicana ha advertido el Ejecutivo de Pedro Sánchez de que "si no quiere dar pasos para acercarnos a lo que defendíamos todos, de que se tenía que derogar la reforma laboral del PP, no van a tener al apoyo de ERC. Y será el propio Gobierno el que deberá explicar por qué no sale la reforma o por qué han tenido que pactar con la derecha".

Esquerra considera que la propuesta actual de reforma queda "muy lejos" de los "compromisos para derogar la reforma del PP: "No pensamos renunciar a mejorar la vida de los trabajadores. Nos piden que formemos parte del establishment de siempre, de la vieja política, y estamos muy lejos de eso".

ERC considera que el acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos es insuficiente y exige que se recuperen los salarios de tramitación (que perciben los trabajadores mientras los tribunales no dictan sentencia de una demanda de despido), además de más cambios para combatir la precariedad.

Vilalta ha instado a PSOE y Unidas Podemos a "aclararse entre ellos", pues ERC "no sabe si negocia con todo un Gobierno, con unos o con otros. Que nos digan cuál es su posición clara", ha señalado, en relación a los contactos de la semana pasada entre la ministra Yolanda Díaz y el conseller de Empresa, el republicano Roger Torrent.

Vilalta ha sugerido que "las consecuencias" en las relaciones entre ERC y el Gobierno, en el marco de la mesa de diálogo Estado-Generalitat, se valorarán "cuando haya sucedido" el desenlace de la reforma laboral. "Es el Gobierno quien deberá decidir si es un viraje decidido o es puntual".