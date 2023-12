Un 'excasteller' de Barcelona se libra de la cárcel tras admitir abusos sexuales a nueve menores

La Fiscalía ha rebajado de 39 años y dos meses a 10 años y medio la petición de cárcel para un exmiembro de la Colla de Castellers de Barcelona que ha reconocido este lunes que agredió sexualmente a nueve chicas menores de edad entre 2014 y 2019, si bien el procesado podrá eludir la cárcel al no sumar cada delito más de dos años de prisión.

Las partes han llegado a un acuerdo que ha supuesto una rebaja de las penas de prisión pedidas por la Fiscalía, aunque al ser la nueva solicitud superior a seis años de cárcel, ha tenido que celebrarse una parte del juicio, que ha quedado visto para sentencia en la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona.

El exmiembro de la Colla de Castellers de Barcelona ha admitido haber agredido sexualmente durante cinco años a nueve chicas menores de edad, a las que invitaba a su casa con el pretexto de que sabía dar masajes. Allí aprovechaba para hacerles tocamientos sin consentimiento en sus zonas íntimas o para rozar sus genitales con las víctimas.

Aunque en la sala había un biombo para evitar la confrontación visual de las víctimas con el acusado, tanto el procesado como las chicas han salido por la misma puerta una vez ha terminado el juicio, lo que ha provocado que se encontraran cara a cara. Algunas víctimas, visiblemente afectadas, han pedido al condenado que les pidiera perdón, a lo que él se ha negado, lo que ha provocado tensión y gritos.

Las víctimas no tenían abogado propio y no han ejercido la acusación particular. Las cuatro jóvenes que han testificado para confirmar los abusos no han entendido el pacto y tras la vista se han querido reunir con el fiscal para que les explicara la conformidad.

El acusado pasó 20 años en los Castellers de Barcelona, donde fue técnico de los niños y niñas que formaban parte de la 'colla'. Su experiencia fue lo que le permitió ganarse la confianza de varias familias para perpetrar los abusos a menores de entre 16 y 18 años entre los años 2014 y 2020.

La Fiscalía pedía inicialmente para el acusado un total de 39 años y dos meses de cárcel por once delitos, diez de abuso sexual y uno de exhibicionismo. Tras el pacto con la defensa y reconocer el acusado los hechos ante el tribunal, fiscal ha rebajado a un total de 10 años y medio la solicitud de cárcel por un conjunto de diez delitos, nueve de agresión sexual y uno de exhibicionismo.

El ministerio público también ha pedido para el acusado 1.080 euros de multa, así como la prohibición de comunicarse con las víctimas durante cinco años, y ha reconocido al procesado la atenuante de reparación del daño, por haber consignado este 54.000 euros para indemnizar a las menores, con 6.000 euros a cada una.

La letrada de la defensa pedirá la suspensión de la pena de prisión una vez el tribunal formalice el redactado de la sentencia., al no ser ninguno de los delitos igual o superior a dos años de cárcel. La Fiscalía no se opondrá a esta solicitud.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, el acusado aprovechaba los masajes que le daba a las víctimas, que eran miembros de la colla castellera, en su casa para hacerles tocamientos en sus partes íntimas y satisfacer así sus deseos sexuales.

El ministerio fiscal explica que, en algunas ocasiones, las víctimas pasaban la noche en el domicilio del acusado, situación en la que el procesado aprovechaba que estaban dormidas para frotar sus propios genitales, hacer tocamientos o para entrar al baño cuando estaban las víctimas dentro sin su permiso.

En una ocasión, el acusado, según relata el escrito, llegó a masturbarse junto a las menores después de haberles hecho tocamientos con la excusa de un masaje mientras las víctimas fingían estar dormidas. Según la Fiscalía, una de ellas terminó despertándose sobresaltada tras escuchar unos gemidos, y vio al procesado tocándose en un sofá mientras la miraba.

Por su parte, la Colla de Castellers de Barcelona ha expresado en un comunicado que el acusado ya había sido expulsado cautelarmente de la organización cuando tuvieron conocimiento del caso. La entidad ha afirmado que, una vez se haga pública la sentencia condenatoria, la junta de gobierno de la entidad “procederá a expulsarlo definitivamente”.

Para evitar que volvieran a suceder hechos similares, la organización presentó en 2021 el primer Protocolo contra el Abuso Sexual Infantil en el mundo casteller, que se hizo extensivo a todas las 'collas' y que “tiene por objetivo preservar los derechos de niños y adolescentes”.