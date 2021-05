El exdirector general de la Caixa Jaume Giró será el nuevo conseller de Economía de la Generalitat

El exdirector general de la fundación bancaria la Caixa, Jaume Giró, será el nuevo conseller de Economía de la Generalitat que presidirá Pere Aragonès, ha adelantado el diario Ara y ha podido confirmar elDiario.es. El directivo no estaba en las quinielas para el cargo y su nombramiento se produce tras autodescartarse la dirigente de Junts Elsa Artadi.

La trayectoria de Giró, licenciado en periodismo y dirección de empresas, está ligada a la comunicación y a la gran empresa. Fue director de comunicación de Gas Natural (1990-2004) y ocupó el mismo puesto en Repsol YPF (2004-2007) hasta que fue designado como presidente de Petrocat y como consejero de Petronor (2007-2009).

Giró se incorporó a la Caixa en 2009 y estuvo diez años en la entidad. En una primera (2009-2014) fue director ejecutivo y posteriormente director general adjunto de Comunicación, Marca, Patrocinio y Relaciones Institucionales de CaixaBank, que salió a Bolsa coincidiendo con su llegada. De 2014 a 2019 Giró ejerció como director general de la fundación bancaria La Caixa.

Tras su salida de la entidad catalana, Giró fundó su propia consultoría y se convirtió en editor de la publicación The New Barcelona Post. También formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del F.C. Barcelona, pero finalmente no se integró en la Junta del club.

En el Govern de coalición acordado entre ERC y Junts correspondía a los posconvergentes escoger al titular de Economía. Giró entrará en el Govern como independiente, pues no milita en Junts pese a que la formación ha propuesto su nombramiento. La vicepresidencia de la Generalitat recaerá en un perfil más político de Junts y estará desligada de la cartera de Economía, al contrario que en los últimos gobiernos.

El nuevo encargado de las cuentas catalanas no es un desconocido para Aragonès. La relación entre Giró y Aragonès se remonta a cuando el ahora president estaba en el puente de mando de la conselleria de Economía en la etapa de Oriol Junqueras y era el interlocutor con las entidades financieras. Fuera de los despachos, Aragonès fue uno de los invitados a la boda de la hija de Giró que reunió en la Costa Brava a decenas de personalidades del mundo económico y político en el año 2019.