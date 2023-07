Un humorista catalán denuncia la cancelación de su espectáculo por parte de una alcaldesa del PP

El actor y humorista catalán Fel Faixedas se ha sumado a las denuncias de censura contra espectáculos en otros puntos de España al señalar que el Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat (Barcelona), gobernado por el PP, le ha cancelado su actuación. “Cancelado por el nuevo gobierno del PP”, ha denunciado Faixedas en una publicación en Instagram, donde ha añadido que, además, sin que se lo hayan justificado: “Cancelado porque sí”.

El nuevo alcalde del PP de Briviesca cancela una obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado

Faixedas debía actuar en la fiesta mayor del pueblo el próximo 21 de julio. Contactada por la agencia ACN, la alcaldesa del municipio, Núria Carreras, ha asegurado que no había ningún contrato firmado con el artista y que, por tanto, no se ha cancelado nada. Y por su parte el anterior alcalde, Joan Miguel, de ERC, lo ha tachado de “falta de ética”.

El espectáculo era Faixedas i punt, una suerte de monólogo con buenas dosis de improvisación que realiza este actor y humorista que se hizo famoso en Catalunya con el trío Teatre de Guerrilla.

La cancelación de su actuación llega después de que en municipios de toda España se haya producido un goteo de casos similares en municipios gobernados por PP y Vox, y que ha soliviantado a gran parte del sector de la cultura. Entre las obras censuradas destacan una de teatro sobre un maestro republicano fusilado (El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca); Orlando, de Virginia Woolf, una tercera que habla sobre trastornos alimentarios y la última película de Buzz Lightyear, que incluye un beso lésbico.

La alcaldesa Carreras ha justificado que, una vez ha analizado lo ocurrido, ha visto que el contrato con el actor llegó al Ayuntamiento el pasado 8 de junio, pero asegura que el anterior alcalde no lo firmó. Por todo ello, niega que haya ningún “trasfondo político” en la decisión. “Ahora no puedo echarme atrás con las nuevas actuaciones que ya he contratado”, expone, en referencia a las alternativas contratadas.

Por su parte, el exalcalde Miguel (ERC), lamenta la “falta de ética” del nuevo gobierno popular por tomar esta decisión. Miguel asegura que se había realizado la “retención de crédito” para poder pagar el espectáculo, pero duda de si se había firmado el contrato. Sí tiene claro que todavía no se había enviado. Contrariamente a lo que asegura la alcaldesa, Miguel dice que en la reunión de traspaso sí trataron la cuestión de la fiesta mayor y asegura que sólo comentaron que faltaba por firmar la actuación del grupo El Coche Rojo.

