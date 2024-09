Illa replica a la ultra Sílvia Orriols: “Usted no es nadie para dar lecciones de quién es catalán y quién no”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareció este jueves en el Parlament para dar cuenta de los nombramientos de los consellers y conselleres de su nuevo Govern. Pero, por distintas circunstancias, su comparecencia dio mucho más de sí. Illa garantizó, entre otras cosas, que el nuevo modelo de financiación se cumplirá, y aseguró que “Catalunya no quiere ser ni más ni menos que nadie”.

La Cámara catalana también fue testigo ayer de al menos un episodio de xenofobia. Fue en el turno de palabra de la diputada Sílvia Orriols, del partido de extrema derecha Aliança Catalana. Orriols acusó al socialista de querer desnacionalizar Catalunya y, además, aprovechó su momento para lanzar un ataque islamófobo contra la diputada de ERC Najat Driouech, a quien criticó por llevar hiyab en el Parlament. “Denuncian la discriminación de la mujer y permiten la entrada a una mujer que hace ostentación de la misoginia musulmana”, dijo Orriols en alusión a la diputada republicana.

Illa no dejó pasar estas palabras, y respondió con dureza a Orriols en su réplica. “Usted no es nadie para dar lecciones de quién es catalán y quién no”, comenzó el president. “Como president de Catalunya, para mi gobierno, todo el que venga a mejorar Catalunya es tan catalán como usted y como yo y tiene derechos y deberes, como todos nosotros, los mismos”, aseguró.

“Usted me gana en discursos de odio, me gana en disolver la convivencia en Catalunya, no me gana ni me da ninguna lección en trabajar. Se lo digo: trabajo más que usted, soy más trabajador que usted; no le admito ninguna lección en esto”, prosiguió el president. “Aprenda educación y aprenda a respetar las instituciones”, pidió Illa dirigiéndose a Orriols, también alcaldesa de Ripoll.

El president de la Generalitat aseguró que estará “especialmente atento a que los ciudadanos de Ripoll que no comparten su discurso de odio [de Orriols] encuentren en el Govern de la Generalitat políticas efectivas”. “Estaré vigilante, como president de Catalunya, a lo que haga usted como alcaldesa. Usted cumplirá con la legalidad, le guste o no”, manifestó Illa.

El colofón de su discurso llegó cuando el president hizo mención a la diputada de ERC Najat Driouech, a quien Orriols atacó por usar hijab. “La diputada Najat, que no es de mi partido político, no le da a usted diez vueltas, no le da cien vueltas, le da mil vueltas a usted”, contestó a Sílvia Orriols Salvador Illa, a lo que la diputada republicana respondió con un gesto de agradecimiento desde su escaño.