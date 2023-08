José Montilla, sobre la amnistía: “Creo que es necesario explorar todas las posibilidades del ordenamiento jurídico”

“Creo que es necesario explorar todas las posibilidades del ordenamiento jurídico y del estado de derecho para encontrar soluciones a este contencioso”. Así se ha expresado el expresidente de la Generalitat José Montilla en La Vanguardia al preguntarle sobre la amnistía.

El exmandatario socialista ha argumentado que “hay que explorar todo lo que sea para garantizar la convivencia”. Opinó además que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no conseguirá ser presidente y espera que Pedro Sánchez sí lo haga. “Ojalá acaben encajando las líneas rojas de unos y otros en aras del interés general y de la gobernabilidad del país, que necesitar ser gobernado en momentos de incertidumbre mundial”, ha dicho Montilla, que admite que “no será fácil”, puesto que la negociación implica a muchos actores.

Sobre el acto de esta semana donde coincidió con los expresidentes Pujol, Puigdemont y Torra y con el presidente Pere Aragonès, Montilla ha explicado que no pide permiso para realizar sus actividades, pero sí ha indicado que las personas “que podían tener algún interés” sabían que participaría. “Fui porque me invitaron y porque creo que formaba parte de mis obligaciones institucionales”, ha argumentado.

Al preguntarle cómo vio a Puigdemont, ha señalado que le vio “con preocupación pero también con esperanza”. “Fue un encuentro más normal de lo que la gente piensa”, ha añadido.

Montilla ha quitado hierro a que le silbaran cuando intervino, y ha señalado que “esto va en el cargo”, y más en un acto de estas características, con un público independentista. A su juicio, hay que decir a la gente lo que uno piensa, “no lo que quiere oír”. El expresidente hizo una apelación a la necesidad de cambio de quienes tienen una visión de una España única, centralista, para reconocer al otro, la pluralidad. “No existe una única forma de entender la identidad. Y esto sirve para España, pero también para Catalunya, cuya pluralidad también olvidan algunos”, ha avisado.

El expresidente cree que Catalunya no va mal. A su juicio, el tejido económico es sólido, “aunque se han perdido oportunidades”. “Si después de todo lo que ha pasado todavía seguimos aquí, ¿cómo podríamos estar si hubiéramos hecho las cosas bien?”, se ha preguntado. Según Montilla, es temprano para evaluar la salida de empresas de Catalunya, pero ha constatado que los centros de decisión están ahora lejos de aquí, y el coste a largo plazo, ha augurado, “será muy alto”. En este sentido, ha remarcado que algunas empresas no van a volver, y ha considerado que éste es un error que el soberanismo no ha admitido. “Yo preguntaría a los que decían que los bancos no se irían si tienen algo que decir ahora”, ha concluido.