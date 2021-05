La jueza de Tarragona da marcha atrás y retira la orden de detención de una diputada de la CUP

La jueza de Tarragona que este jueves ordenó la detención de la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada para tomarle declaración como investigada en una causa abierta por presuntos desórdenes públicos ha dado marcha atrás y ha dejado sin efecto el arresto de la diputada acordado pese a su condición de aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 6 de Tarragona, Milagros Nieto, indica que "reexaminado" el caso y a la vista de "las dudas suscitadas" sobre la instrucción que le dio el TSJC para acabar la causa, procede actuar "prudencialmente" y "dejar sin efecto" la detención de Estrada. La orden de detención provocó las críticas de la propia Estrada y las dudas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que encargó a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre si la decisión de la magistrada vulneraba la inmunidad de la diputada.

Todos los parlamentarios catalanes gozan de inmunidad (no pueden ser detenidos si no es en caso de flagrante delito) así como de un fuero especial que hace que no puedan ser investigados por el juez ordinario, sino tan solo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) o, si el delito trasciende de las fronteras de la comunidad, por el Tribunal Supremo.

En su auto, ahora dejado sin efecto, la jueza ordenaba la detención de Estrada para llevarla al juzgado y tomarle declaración, que es la única diligencia que falta para terminar la instrucción de la causa por desórdenes en la protesta en la ciudad de Tarragona contra el Consejo de Ministros de 2018 de Barcelona. El motivo de la detención era que Estrada no había acudido en dos ocasiones a su citación "sin ofrecer causa justificada". Estrada plantó a la jueza en diciembre de 2020 y enero de este año, antes de obtener su escaño en las elecciones del pasado 14 de febrero.

La magistrada de Tarragona tomó esta decisión tras enviar toda la causa al TSJC y recibir una negativa del alto tribunal catalán a asumirla. La Sala Civil y Penal del TSJC consideró "prácticamente inexistente" la investigación de la jueza respecto a Estrada, y la calificó de "totalmente insuficiente" para atribuir a la diputada su participación en un presunto delito de desórdenes públicos.

El TSJC también recordó a la magistrada que la forma correcta de actuar era elevar una exposición razonada sobre los motivos por los que el alto tribunal catalán debía asumir la investigación contra Estrada, y no enviar toda la causa como hizo la instructora de Tarragona, en la que están investigadas otras cinco personas que no son aforadas. No obstante, en su auto de este viernes, la jueza decide "volver a enviar la causa al TSJC", si bien lo que le pidieron los magistrados fue enviar una exposición razonada sobre los motivos por los que el alto tribunal catalán debía asumir la causa contra la diputada.