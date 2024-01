Junts expulsa a una de las diputadas que denunció acoso machista

Cristina Casol, una de las dos diputadas que en las últimas semanas habían denunciado acoso machista en el seno de Junts, dejará de ser diputada del partido aunque por el momento mantendrá el acta como no adscrita. La ejecutiva de Junts per Catalunya ha aprobado este lunes su expulsión de la formación y también del grupo parlamentario, después de que el Parlament archivara la semana pasada su denuncia contra el partido al considerar que las acusaciones de Casol no podían demostrarse.

Según ha avanzado el diario Ara y ha confirmado elDiario.es de fuentes de la formación, la exclusión a propuesta de la permanente ha sido aprobada por mayoría pero con ocho votos en contra entre los miembros de la dirección de Junts, que suman una veintena de miembros. Con todo, el encuentro se ha celebrado en un clima de alta tensión, ya que Casol es una diputada afín a Laura Borràs, sector que en este momento se encuentra en minoría.

Una vez recibido el aval, deberá ser la dirección del grupo parlamentario, encabezada por Albert Batet, quien ejecute la decisión. En el grupo la relación de fuerzas entre sectores está menos equilibrada, ya que en su momento fueron una veintena, de los 32 diputados que tiene Junts, los que reclamaron la salida de Casol.

La expulsión de la diputada por Lleida es el último capítulo de un choque entre familias de Junts que salió a la luz con la denuncia pública de otra diputada, Aurora Madaula, que aseguró en un acto de mujeres haber recibido “violencias silenciosas” dentro de su partido. Madaula también ha llevado su denuncia ante la comisión de igualdad del Parlament y, a diferencia de Casol, su caso está pendiente de resolución.