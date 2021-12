Laura Borràs expulsa a un diputado de Ciudadanos del pleno tras un choque sobre la imparcialidad de la presidenta

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha echado del hemiciclo al portavoz de Ciudadanos en la cámara, Nacho Martín Blanco, después de que al inicio del pleno hayan discutido sobre la conveniencia o no de que este último pudiera hablar para criticar "la falta de imparcialidad" de la presidenta. En su intervención inicial, Borràs había mostrado su apoyo al diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a seis meses de habilitación, algo que ha enfadado al grupo naranja. Tras su expulsión, desde Ciudadanos han asegurado que estudian pedir amparo a la Mesa y al Tribunal Constitucional por lo sucedido.

El conflicto ha arrancado cuando Borràs ha tomado la palabra para dar inicio al pleno del Parlamento y, antes de comenzar, se ha referido la sentencia que ha recibido este martes Juvillà. La presidenta ha afirmado que el Parlament "es donde reside la soberanía del pueblo" y que "de la determinación" de los diputados de la cámara "depende que se salgan con la suya los que la querrían diluida". "Diputados, no defraudemos la confianza que han depositado en nosotros los ciudadanos. Mantengo firme el compromiso de preservar los derechos y deberes de todos los diputados, de la cámara", ha añadido, antes de dirigirse directamente al diputado de la CUP: "Pau, sabes que yo y todos los diputados, al menos los que respetamos la democracia, estamos a tu lado". En ese momento, los diputados de ERC, JxCat y CUP se han levantado para aplaudir al cupaire.

Acto seguido, Martin Blanco ha pedido la palabra para hacer "un llamamiento a la observancia del reglamento del Parlament y al deber de imparcialidad de la presidencia", algo que no ha sido aceptado por Borràs, que ha replicado al diputado de Ciudadanos. "Esta conversación usted y yo ya la hemos tenido. Tengo atribuida la facultad de dirigir los plenos y estoy haciendo uso de mi intervención inicial. No tiene la palabra, señor Martín Blanco", ha dicho, provocando el enfurecimiento de los diputados naranjas y del propio afectado, que seguía hablando y protestando por el discurso y la actitud de la presidenta a pesar de no tener el micrófono activado.

"El código de conducta del Parlament habla de buena educación, algo que no está teniendo usted porque no tiene la palabra. No siga o me veré obligada a pedir que abandone la cámara", le ha espetado Borràs.

Después de unos minutos manteniendo este enfrentamiento y otros dos avisos de la presidenta, la expulsión se ha hecho efectiva. "Abandone la sala, por favor", le ha dicho a Martín Blanco, que ha tenido que irse del salón de plenos. La protesta de los diputados de Ciudadanos no se hizo esperar. Han gritado, han intentado coger la palabra apelando a los mismos artículos que Borràs no ha aceptado, y han golpeado en sus mesas desde los escaños para hacer ruido. "Pido disculpas a los invitados por la mala educación de los diputados de Ciudadanos, empecemos el pleno", ha dicho Borràs para rematar el episodio y empezar la sesión, que iba salud mental.

Poco después, fuentes de Cs han explicado a ACN que estudian pedir amparo a la Mesa del Parlament y al Tribunal Constitucional, no sólo a raíz de este rifirrafe, sino por "una suma" de episodios como éste con Borràs. Martín Blanco quería intervenir en el pleno en referencia al artículo 90, por un llamamiento a observar el Reglamento, y por el artículo 39, sobre las funciones de la presidencia del Parlamento. Ciudadanos considera que Borràs ha faltado a lo que recoge el artículo 39, que dice que el presidente del Parlament debe dirigir los debates "con imparcialidad". Tras haber sido expulsado del hemiciclo, Martín Blanco no podrá volver a asistir a esta sesión del pleno. Sí podrá hacerlo a partir del miércoles.