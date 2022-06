La ministra de Transportes lamenta las críticas del Govern: “Comparar Catalunya con Madrid genera crispación”

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha respondido este miércoles a las críticas lanzadas por el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, relativas al nivel de inversión en Catalunya.

Catalunya, Andalucía y Galicia son las ganadoras en la inversión presupuestaria frente a Madrid, Euskadi o Extremadura

Así, sobre que el Gobierno no ejecutara ni la mitad de la inversión prevista en Catalunya, mientras que doblara la de Madrid, Sánchez ha respondido que “comparar [los datos de] Catalunya con Madrid genera crispación y no se acerca a la agenda del reencuentro que tiene este gobierno”, ha asegurado en una entrevista en Rac1.

En esta línea, también ha querido justificar la diferencia de inversiones ejecutadas en Madrid apuntando que mucho del dinero invertido en la capital acaba favoreciendo a otras comunidades autónomas: “Las obras de Atocha o Chamartín benefician la capacidad del tren de alta velocidad de todo el Estado”, ha asegurado Sánchez.

Así mismo, la ministra ha matizado las cifras y ha asegurado que, desde 2018, Catalunya es la comunidad que más inversiones recibe y en la que más ejecuciones se están haciendo. De la misma manera, también ha asegurado que “hace tres años y medio, nos encontramos con una falta de inversión en Catalunya, con obras paralizadas. Lo que hace este gobierno es activar estos proyectos”. Aún así, ha advertido que “entrar a un nivel de confrontación tan bajo”, no contribuye a encontrar soluciones.

Además, la ministra Sánchez ha culpado a ERC de no haber puesto en marcha los mecanismos de control pactados y asegura que todavía no han designado a sus representantes. Igualmente, ha recriminado a la Generalitat que rechazara algunos grandes proyectos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona: “Si la inversión no se está ejecutando, no es por culpa del gobierno español, sino por culpa de la Generalitat”, ha dicho.