Òmnium llama a los partidos a “superar el bloqueo y la parálisis” del independentismo

Nueva llamada de Òmnium Cultural a que instituciones y partidos recosan una estrategia común para el independentismo. El presidente de la entidad, Xavier Antich, ha pedido este sábado al resto de actores del soberanismo “reactivar y vertebrar” el movimiento para “superar el bloqueo y la parálisis” que traviesa el independentismo.

La petición de Òmnium se produce en un contexto de división y estrategias enfrentadas entre partidos y entidades soberanistas, tal y como se constató en la última Diada. Tras años de batalla soterrada por la hegemonía, en los últimos tiempos las divergencias se airean sin problemas en público. Para muestra, la salida de Junts del Govern y su posterior acomodo en la oposición dura a ERC.

Pese a que el año electoral no propicia los acuerdos estratégicos en el independentismo, Antich ha pedido un esfuerzo a partidos e instituciones para “abrir un nuevo ciclo que permita trabajar, de forma efectiva, por la libertad del país”. A Antich lo escuchaban representantes de ERC, Junts, la CUP y la ANC, además de sindicatos y entidades.

“Desde la sociedad civil, estamos trabajando por renovar consensos y para que sea posible abordar la resolución democrática del conflicto político. Pero partidos e instituciones deben hacer también el trabajo que les corresponde y recuperar la estrategia compartida”, ha aseverado Antich durante la asamblea general de socios de Òmnium celebrada este sábado.

Antich ha reafirmado el compromiso de Òmnium Cultural y de la sociedad civil organizada y se ha emplazado a compartir análisis y diagnósticos “con unos consensos muy mayoritarios que son la garantía de la fuerza diversa y transversal”.

“Somos sociedad civil organizada y hemos asumido una responsabilidad: trabajar a partir del pluralismo que constituye el fundamento de cualquier sistema democrático ya partir de la transversalidad del movimiento”, ha asegurado Antich en una nueva muestra de que Òmnium es a día de hoy el único actor que puede intentar ejercer de pegamento entre las distintas facciones del soberanismo.

Además de acusar al Estado de “alimentar la ficción de la división política”, Antich ha abogado por “una estrategia compartida que vuelva a poner sobre la mesa el horizonte de libertad que el país reclama”.

PSC y comuns, a la greña por El Prat

Al margen de la asamblea de Òmnium, este sábado el PSC y los comuns han evidenciado sus distintas interpretaciones sobre el acuerdo por el Aeropuerto de El Prat alcanzado entre ERC y los socialistas en su acuerdo presupuestario.

El texto de ERC y los socialistas es ambiguo para no soliviantar a los comuns, el otro socio presupuestario y que se opone a la construcción de una nueva pista por su impacto medioambiental.

En concreto, el documento del acuerdo entre ERC y PSC indica apuesta por convertir El Prat en “un verdadero 'hub' intercontinental” y “ganar capacidad”, sin concretar si se hará mediante la polémica tercera pista. Socialistas y republicanos se emplazan a una comisión técnica que la Generalitat deberá acordar con el Gobierno para tratar la cuestión.

La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha lanzado “un mensaje de tranquilidad” sobre el acuerdo entre ERC y el PSC sobre el Aeropuerto, que ha recordado que no incluye destinar “ni un euro” a su eventual ampliación.

“Es una declaración de intenciones que además no irá a ninguna parte”, ha asegurado Albiach, al tiempo que ha augurado que la comisión técnica acabará concluyendo que “las obras no se pueden hacer”. “No habrá ampliación del aeropuerto, se puede decir más alto, pero no más claro”, ha zanjado..

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha replicado a Albiach: “No va bien ser tan categórico porque las declaraciones quedan en la hemeroteca”. Illa se ha mostrado convencido de que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, cumplirá el pacto para que El Prat “gane capacidad” y ha remarcado que este año empezarán los trabajos técnicos para que el aeropuerto pueda programar 90 operaciones por hora frente a las 70 actuales.