La oposición expulsa a Albiol de la alcaldía de Badalona e inviste a un alcalde socialista

Xavier García Albiol ha dejado de ser alcalde de Badalona desde este lunes. La oposición de la ciudad ha expulsado al primer edil del Partido Popular en una moción de censura planteada tras la aparición de Albiol en los Pandora Papers, como titular en una sociedad offshore. Todos los partidos en el pleno, a excepción de los populares, se han puesto de acuerdo para dar el apoyo a Rubén Guijarro, el líder del PSC en la ciudad, que formará un gobierno de coalición con ERC, los Comuns y Junts, pero no así con Guanyem, la segunda formación más numerosa de la oposición, que sin embargo ha garantizado el apoyo para que la corporación municipal eche a andar.

La oposición de Badalona alcanza un acuerdo para echar a Albiol de la alcaldía

Guijarro se ha convertido en el quinto alcalde de Badalona en seis años, todo un récord que refleja la crisis política que vive la ciudad desde la legislatura pasada. El nuevo regidor de la ciudad llega con el reto de pilotar la administración municipal hasta las elecciones de 2023 y el compromiso de elaborar y aprobar unos nuevos presupuestos, después de que ninguno de los dos últimos alcaldes pudieran conformar una mayoría suficiente para aprobar las cuentas. Guijarró deberá también formar un Ejecutivo que pase página no solo de la etapa Albio, sino también del último edil socialista, que dejó la alcaldía por la puerta de atrás después de haber sido descubierto conduciendo bajo los efectos del alcohol durante los meses del confinamiento por la pandemia.

En su intervención ante el pleno, Guijarro ha asegurado que la razón por la que ha liderado una moción de censura fueron, primero, las "mentiras" de Albiol respecto a su participación en la empresa radicada en Belice y, después, que se hubiera "atrincherado" en la alcaldía. "Si el actual alcalde hubiera asumido su responsabilidad y hubiera dimitido, nosotros probablemente no hubiéramos planteado una moción de censura. Tuvo la opción de salir y explicarse ante la ciudadanía, pero decidió anteponer sus intereses a los de la ciudad", ha asegurado el nuevo alcalde.

En su turno de intervención, Albiol prácticamente no se ha referido a la aparición de su nombre en los Pandora Papers, más allá de asegurar que se trataba de un "poder mercantil" que era "legal hace dieciséis años y legal hoy de existir". Más allá de esto, el líder del PP ha cargado contra la que ha sido su oposición desde mayo de 2020. "Esta moción de censura está únicamente basada en el todos contra Albiol", ha dicho. Una moción "forzada por la clase política en contra de la voluntad y el sentimiento mayoritario" de los vecinos, al parecer del alcalde saliente. Un "pacto en los despachos" que el conservador ha vuelto a convertir en su principal bestia negra.

Albiol además ha dejado claro que va a mantenerse en la oposición y también ha dejado la puerta abierta a volver a presentarse a las elecciones en 2023. "Vecinos y vecinas, tenéis mi compromiso de que seguiré trabajando con todos y cada uno de vosotros en los barrios de la ciudad", ha dicho un Albiol que se ha reconocido "muy afectado" por la situación vivida esta semana. "Hoy es el primer día de la cuenta atrás hacia la esperanza que llegará en 2023 y, vecinos y vecinas, no tengáis la menor duda de que en 2023 a todos nos vais a situar en lugar que merecemos", ha lanzado el alcalde saliente como una última advertencia a sus adversarios.

El acuerdo alcanzado por las fuerzas de la oposición compondrá un Gobierno coral con responsabilidades compartidas entre cuatro formaciones –PSC, ERC, Comuns y JxC– y en el que habrá hasta seis tenencias de alcaldía. Entre ellas destacarán, junto al alcalde Guijarro, el líder de ERC, Alex Montornès, que ocupará la concejalía centrada en la recuperación económica tras la pandemia, y Aïda Llauradó, la jefa de los Comuns, que gestionará el área de Derechos Sociales.

Por su parte, Guanyem Badalona, formación en la que se integra la CUP, se quedará finalmente fuera del Ejecutivo, tras no poder cerrar un acuerdo con el PSC. "Para nosotros la moción era prioritaria y tenía sentido por sí misma, pero pensábamos que era una oportunidad para hacer las cosas diferentes y no pasar de un gobierno en minoría del PP a un gobierno en minoría del PSC. Esto no ha sido posible por la vieja política", ha denunciado la portavoz de Guanyem, Nora San Sebastian.