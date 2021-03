Patronales y agentes económicos exigen al Govern que actúe "sin complejos" contra el vandalismo y ayude a las empresas

Pocas veces una reivindicación logra unir a las principales patronales, organizaciones empresariales y agentes económicos de Catalunya. Pero este jueves, con el recuerdo aún presente de casi dos semanas de protestas en la calle con disturbios y destrozos, Foment del Treball y Pimec han conseguido reunir a unas 300 entidades en un acto con fuerte contenido político y que trata de marcar el paso a los partidos independentistas que están negociando en estos momentos la formación de un nuevo Govern.

En el encuentro, bajo el lema "Ya basta, centrémonos en la recuperación", los empresarios han reclamado al Ejecutivo que actúe "sin complejos" contra el vandalismo, ayude a las empresas y deje atrás la "confrontación" de los últimos años, en referencia al proceso independentista.

Foment y Pimec, las dos principales patronales catalanas, han sido los organizadores de la cita, con sus presidentes Josep Sánchez Llibre y Antoni Cañete a la cabeza. "La aparente parálisis gubernamental se ha visto agravada por los comportamientos violentos e incívicos de las últimas semanas que contribuyen a hundir, hasta niveles nunca vistos, la imagen de Catalunya y de su capital", afirma el manifiesto suscrito por las entidades. "Exigimos al Govern de la Generalidad, al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de ayuntamientos de Catalunya que ejerzan su autoridad democrática y sus responsabilidades sin complejos, a fin de recuperar la convivencia y la paz en nuestras calles", continuan, porque "para mantener la cohesión social y los puestos de trabajo es imprescindible acabar con la violencia, la mejor aliada para destruir empleo".

Las entidades han expresado además su apoyo cerrado a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en las últimas semanas han sido objeto de debate entre partidos y entidades por su actuación ante las manifestaciones y altercados. "Pedimos al Gover de la Generalidad, a todos los partidos políticos, y al Parlament -cuando se constituya- que den el máximo apoyo a los cuerpos de seguridad, y, en particular, al cuerpo de Mossos d'Esquadra como policía democrática del nuestro país que defiende nuestros derechos y nuestras libertades", han afirmado.

Pero el acto, lejos de quedarse en las exigencias respecto a los actos vandálicos, ha subrayado también algunas de las reivindicaciones tradicionales de los empresarios. Algunas de ellas incluso respecto a las restricciones por la pandemia de la COVID. Sobre esto, Cañete ha expresado el desconcierto del sector por el cierre "arbitrario" de actividades económicas. "No lo entendemos", se ha quejado, tras asegurar que estos cierres se llevan a cabo "sin sensibilidad económica". "Cuiden y salven a quienes generamos puestos de trabajo y pagamos nuestros impuestos", ha recalcado. "Necesitamos oxígeno porque si no no podremos respirar".

En el mismo sentido, Sánchez Llibre ha enviado un claro mensaje para superar la etapa más conflictiva del procés cuando ha reclamado al nuevo Govern que gobierne "con la prioridad de levantar la economía". "Recuperen la lealtad institucional, imprescindible para recuperar la confianza, den ejemplo de diálogo, de pacto, y no de la excesiva confrontación que desgraciadamente tanto hemos visto los últimos años", ha continuado el presidente de Foment de Treball. El manifiesto suscrito por el conjunto de empresarios no entraba tan a fondo, aunque sí reclamaban "un Govern estable, cohesionado y activo que tenga como objetivo principal la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia".

Respecto al acto, Sánchez Llibre ha destacado que las entidades allí presentes, del ámbito empresarial, económico, cultural, social, cívico y deportivo, representan el 90% del PIB catalán y a alrededor de 400.000 empresas que emplean a 2.300.000 familias, según sus cálculos. "En definitiva, somos uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar", ha sacado pecho el representante empresarial, que ha añadido que "la ocupación no la crea el BOE ni el DOGC, sino los empresarios, y una parte de ellos estamos aquí".

Además, el presidente de Foment ha destacado la presencia en el acto de la presidenta en funciones de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, perteneciente a la candidatura independentista que arrebató el control de la gran entidad empresarial de Barcelona hace dos años, hecho que produjo preocupación entre el empresariado tradicional barcelonés. Sin embargo, el de este jueves era un acto de unidad y Sánchez Llibre ha relatado como "no se le cayeron los anillos" para coger el teléfono e invitar a Roca a participar, algo que la independentista aceptó, aunque su organización no ha firmado el manifiesto conjunto. "Es muy importante que Mònica Roca represente a la Cambra hoy aquí", se ha felicitado el presidente de Foment.