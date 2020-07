Fa temps que parlem amb Apartur de com mobilitzar pisos turístics a lloguer residencial. No té sentit que estiguin buits mentre famílies amb menors viuen en pensions.



🗞He enviat una carta al president, Enrique Alcántara, per formalitzar una proposta positiva per totes les parts pic.twitter.com/TaQj4aQR0x