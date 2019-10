El Ayuntamiento de Barcelona pide a la Policía que la Jefatura abandone la Via Laietana, epicentro de los disturbios

Paso adelante del Ayuntamiento de Barcelona para que la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya deje de estar en la Via Laietana. El consistorio ha pedido mediante una carta dirigida al jefe de la Policía Nacional en Catalunya que la Jefatura abandonde la Via Laietana porque "no es el sitio adecuado para un equipamiento de estas características", y ha solicitado "iniciar un diálogo sobre su futuro en otra ubicación".

Als responsables de la Prefectura de PN de la Via Laietana:



❌ Cal retirar les tanques de Tomàs Mieres i Julià Portet. Els veïns porten +10 dies amb els carrers tancats a totes hores.

❌ No normalitzem la presència policial constant.

❌ VL43 no és un bon lloc per la Prefectura. pic.twitter.com/ZUGzR2PMWN — jordi rabassa (@jrabassa) October 28, 2019

El concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa (BComú), ha compartido la misiva en Twitter, en la que el consistorio traslada a la Policía el malestar de las calles colindantes con la Jefatura, Tomàs Mieres y Julià Portet, epicentro de los disturbios de los últimos días contra la sentencia del procés.

Los vecinos se quejan de que las calles donde viven están actualmente cerradas al tráfico, y sus entradas y salidas están custodiadas por agentes de la Policía Nacional, "complicándoles e incomodándoles el acceso", indica la misiva. "Además, este cierre impide el tráfico en una zona muy concurrida también por vehículos", añade la carta.

"Consideramos que los cierres de las calles son innecesarios cuando no hay ninguna concentración. Con esta carta instamos a que las calles dejen de estar cerradas y que las vallas se retiren lo antes posible para poder recuperar la normalidad que no es posible con las calles ocupadas intensivamente por las fuerzas policiales", asegura la misiva.

La transformación del edificio de la Jefatura en un centro de memoria histórica es una vieja reivindicación de los partidos independentistas y los 'comuns', a la que los socialistas no se han opuesto. El motivo es el pasado de este edificio durante la dictadura franquista. La Jefatura fue el lugar donde decenas de antifranquistas sufrieron torturas y maltratos durante sus detenciones, y se ha convertido en un símbolo de la represión franquista –en especial de dos de sus ejecutores, los hermanos Creix– así como de la resistencia contra la dictadura.

El Congreso de los Diputados aprobó hace dos años que la Jefatura de la Policía ha en la Via Laietana de Barcelona se convirtiera en un museo de la memoria histórica. Con los votos a favor de todos los grupos menos del PP, salió adelante en la comisión de Interior una Proposición no de Ley presentada por el portavoz de ERC, Joan Tardà, para transformar la Jefatura "en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Catalunya".