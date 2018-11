La mitad de los votantes de Ciudadanos en Catalunya creen que el franquismo "tuvo cosas positivas y negativas", según el CEO

PP y Ciudadanos se han visto envueltos esta semana en una polémica, después de que sus grupos en el Senado se abstuvieran este miércoles a la hora de votar una condena al régimen del dictador Francisco Franco. El PP aseguró que se abstenía porque no había una condena explícita del comunismo, mientras desde Ciudadanos se abstuvieron ante el rechazo de una enmienda que exigía "consenso" antes de exhumar a Franco. Pero la razón de esta no condena podrían tener que ver con algo más profundo, relativa a la sociología electoral.

El barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat ha preguntado en esta edición por la valoración que los catalanes hacen del franquismo y de la Constitución, con motivo del 40 aniversario de esta. Las respuestas varían, y mucho, entre votantes de diferentes partidos. El PP es quien parece acumular un mayor porcentaje de franquismo sociológico, pues casi un cuarto de sus votantes considera sin ambages que la etapa de la dictadura fue "positiva" en la historia catalana. También entre los votantes de Ciudadanos los hay con esta opinión, un 6,4%.

Pero el dato que más destaca es que el 51,7% de los votantes de Inés Arrimadas consideran que el franquismo "tuvo cosas positivas y negativas". Los simpatizantes de la formación naranja que rechazan de plano la herencia de aquel periodo son el 38,1% de los encuestados, un rechazo de 30 puntos menos que la media catalana. La contrapartida son los votantes de la CUP, que rechazan el franquismo con un 94,4%.

Detalle del estudio del Centre d'Estudis d'Opinió sobre la etapa franquista

Los votantes de Ciudadanos destacan por otra cuestión en los datos del CEO de noviembre: son los únicos que respaldan mayoritariamente la Constitución de 1978. Si hoy se volviese a celebrar un referéndum sobre el texto constitucional, el 52,8% de los votantes de Arrimadas apoyaría la Carta Magna, mientras que en el PP solo un 45,5% lo haría. Todos los demás partidos catalanes rechazarían el texto con amplísima mayoría, incluyendo el PSC, que solo tiene hoy un tercio de votantes a quienes todavía gusta el texto del 78.

Las respuestas que dan los catalanes de media explica bien el momento de crisis constitucional que se vive en Catalunya. El rechazo a la ley fundamental se sitúa en un 57%, mientras que su aprobación solo convence a un 17,4%. Quienes votarían un no rotundo son los simpatizantes de ERC (80%), JxCat (78,4%), CUP (76,7%) y comuns (65,3%). En el PSC hay un 42,1% que está seguro de que votaría 'no', pero un 7,3% prefiere el voto en blanco y hasta un 13,3% asegura que no lo sabe.