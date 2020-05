Ciudadanos se ofrece a Sánchez para negociar unos presupuestos que hagan frente a la pandemia

El presidente de Ciudadanos en el Parlament catalán, Carlos Carrizosa, ha ofrecido mano tendida al Gobierno de Pedro Sánchez para negociar unos presupuestos que hagan frente a un "cambio absoluto de paradigma económico" e incluyan medidas "adecuadas" para combatir la pandemia y "la angustiosa" situación económica. En una entrevista en Radio 4, Carrizosa ha querido dejar claro que esto no supone un cambio en la política de alianzas y que, para gobernar, el ejecutivo de Pedro Sánchez deberá apoyarse con sus socios. En cuanto a las declaraciones del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que pide que se convoquen elecciones antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la inhabilitación de Quim Torra, Carrizosa dice que los partidos de la oposición han demostrado más responsabilidad que los republicanos.

En la misma línea del ofrecimiento al Gobierno para negociar los próximos presupuestos de la Generalitat, Carrizosa también ha manifestado la voluntad de Ciudadanos de "colaborar y buscar el consenso" para sacar adelante unos presupuestos estatales para la reconstrucción. El ofrecimiento de Carrizosa llega poco después de que su formación haya posibilitado la cuarta prórroga del estado de alarma en el Congreso. Sin embargo, defiende que se trata de una "cuestión de responsabilidad" en unas circunstancias concretas y que, en ningún caso, debe interpretarse como un cambio de alianzas ni de estrategia.

Preguntado por las decisiones de dejar el partido de Juan Carlos Girauta y Carina Mejías, Carrizosa lo ha enmarcado en decisiones personales que hay que respetar y ha querido remarcar que ahora no tenían ningún cargo ni responsabilidad dentro del partido y que la "inmensa mayoría de los militantes" y la dirección del partido han aplaudido el voto a favor de la prórroga.

Carrizosa ha cuestionado la interpretación que se ha hecho de la tuit del ex líder de Cs, Albert Rivera. Considera que no hay desacuerdo con lo que defiende el partido liderado ahora por Inés Arrimadas y ve "ganas de encontrar desacuerdos". En este sentido, ha defendido que Rivera se limitó a hacer retweet de un artículo de Andrés Betancor crítico con cómo el Gobierno español está gestionando el estado de alarma. Unas críticas que, según asegura, el partido comparte y subraya que el artículo no defiende que se debería haber levantado el estado de alarma.

En el ámbito de la política catalana, Carrizosa critica que uno de los socios del Gobierno, ERC, pida elecciones. "Lo normal es que lo pidan los partidos de la oposición y las fuerzas de la oposición estamos demostrando más responsabilidad", remarcó para luego añadir que "no es momento de pensar en votos, sino de pensar en la vida de la gente y la recuperación económica ". En este sentido, consideró "vergonzoso" que los socios del Gobierno se peleen "por una oportunidad de rascar votos". "Tenemos un Gobierno y unos socios de gobierno que dan un poco de vergüenza en esta situación tan grave que tenemos", concluyó.

Por otra parte, Carrizosa ha contradicho las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), que ha dicho que Torra ha sido más sensato que el gobierno de Madrid en la gestión de la crisis del coronavirus. "Yo creo que Torra es de todo menos sensato", ha rebatido Carrizosa, recordando que el ejecutivo catalán ha defendido que una Catalunya independiente habría tenido menos muertes. Y ha añadido que "nunca calificaría Torra sensato".