Ciudadanos califica de "cortina de humo del separatismo" la información sobre sus pagos a un vocal de la JEC

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha calificado este jueves de "cortina de humo del separatismo" y "fake news" la información sobre la relación laboral del exmiembro de la Junta Electoral Central Andres Betancor con la formación, desvelada por eldiario.es. Según ha asegurado la líder de Cs en Catalunya, la noticia es "inventada" por el separatismo "porque no asume que el señor Torra ha pedido la condición de diputado y de presidente".

Sobre el contenido de la información Roldán se ha negado a dar ningún detalle. La portavoz ha asegurado "desconocer" si Betancor cobró un sueldo de su partido mientras firmaba resoluciones en la Junta Electoral. Sin embargo Roldán ha subrayado que, en cualquier caso, esto no sería ilegal, pese a que la ley del Régimen Jurídico del Sector Público obliga a autoridades y personal de la administración a abstenerse en decisiones cuando hayan prestado servicios profesionales a alguno de los interesados en los últimos dos años.

"Si hubiera una relación con el señor Betancor, eso no sería ilegal", ha reiterado Roldán, que ha cargado directamente contra el independentismo por haberse "inventado" la noticia. "La noticia no solo es inventada sino que es reciclada", ha manifestado, recordando que Carles Puigdemont ya se había querellado contra Betancor y otro miembros de la JEC en la primavera pasada, una actuación que la justicia archivó. Sin embargo Roldán ha asegurado que el líder de JxCat había ido al juzgado a presentar "los mismos argumentos", cuando entonces no se conocía que Betancor había mantenido una relación contractual con el partido.

Roldán además se ha negado a entrar en detalles sobre si considera ética la situación revelada por este diario. "No aceptamos lecciones de ética del señor Puigdemont, que está huido por la justicia y que en su momento quería nombrar a los jueces a dedo", ha esquivado la líder catalana. La portavoz de Ciudadanos ha declinado especificar qué cuestiones concretas considera incorrectas de la información ofrecida por este diario.

Tal y como reveló eldiario.es, Ciudadanos realizó pagos mensuales a Andrés Betancor mientras este era vocal de la JEC entre los años 2017 y 2019. Durante ese periodo, el asesor del partido participó en debates de calado sobre el conflicto político catalán y, en general, sobre el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019. Entre otras cuestiones, Betancor participó en la decisión de anular la lista europea de Puigdemont –que después la Justicia corrigió– o la actuación contra Torra por la exhibición de símbolos, que acabó en su inhabilitación. También fue el autor de un polémico voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario ABC durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas.